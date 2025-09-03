Potvrđen Smart #2: gradski mališan ForTwo dobiva nasljednika

Nakon uspješno završene studije izvedivosti, marka Smart najavila je povratak u segment ultra kompaktnih vozila s potpuno električnim dvosjedom čija se premijera očekuje krajem 2026. godine

Autonet.hr srijeda, 3. rujna 2025. u 06:00

Proizvođač automobila Smart od svojih je početaka bio poznat po ultra kompaktnim gradskim modelima, a dvosjed ForTwo je i danas sinonim za tu marku, iako se ona danas bavi nešto većim i luksuznijim modelima na isključivo električni pogon. No, sada Smart najavljuje svoj povratak u segment minijaturnih modela – službeno je potvrđen razvoj novog gradskog dvosjeda koji će nositi oznaku Smart #2.

Povratak gradske ikone

Odluka je donesena nakon uspješnog završetka interne studije izvedivosti pod nazivom "project: two", čime se tvrtka vraća u vozila, koji je i sama definirala svojim originalnim modelom ForTwo. Prema najavama, Smart #2 će integrirati moderna tehnološka rješenja, istovremeno razvijajući jedinstvene karakteristike koje su proslavile njegovog prethodnika i pretvorile ga u gradsku ikonu. Ovim potezom, uz postojeće modele #1, #3 i #5, Smart potvrđuje svoju predanost ispunjavanju različitih potreba kupaca i vraća se korijenima.

Za stil novog modela bit će zadužen dizajnerski odjel Mercedes-Benza, dok će se vozilo temeljiti na potpuno novoj, vlastitoj arhitekturi razvijenoj specifično za ultra kompaktna vozila. Razvoj platforme vodio je Smartov interni tim za istraživanje i razvoj, a u objavi je naglašeno da će novi model sadržavati posebna tehnološka rješenja, tipična za taj segment, ali i ta će biti na potpuno električni pogon.

Trenutno se Smart #2 nalazi u završnoj fazi dizajna i razvoja, a proizvodnja će se odvijati u Kini. Planirano je da novi model bude lansiran na tržištima Kine, Europe te na nizu odabranih globalnih tržišta. Premijera je predviđena za kraj 2026. godine.

Ovim korakom Smart će zaokružiti svoju ponudu, koja će tako pokrivati više segmenata: od agilnih gradskih automobila do premium SUV vozila srednje klase. Uz nedavno najavljeni model Smart #5 EHD (Electric Hybrid Drive) za kinesko tržište i odustajanje od potpune elektrifikacije, dolazak modela #2 predstavlja strateški povratak u segment koji ima posebno značenje kako za marku, tako i za njezine vjerne kupce, zaključili su uz objavu tek nekoliko ilustracija, na kojima se kao "teaser" vidi tek sjena nadolazećeg modela Smart #2.



