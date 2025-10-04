Poznato je kad započinje zaprimanje prijava za subvencioniranje električnih vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je službeni datum otvaranja Javnog poziv za kupnju novih vozila na alternativna goriva – subvencije za pravne osobe predaju se od 15. listopada

Autonet.hr subota, 4. listopada 2025. u 06:00

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je objavio kad će biti otvoren njihov natječaj za subvencioniranje kupnje novih električnih automobila. Kao što smo znali od ranije, ove godine poticaje će moći dobiti samo pravne osobe, ali ne one koje se bave prijevozom putnika i robe te iznajmljivanjem ili davanjem vozila u leasing.

Uvjete i kriterije za program sufinanciranja energetski učinkovitih vozila Fond je objavio još u kolovozu, a svi pojedinosti i dokumentacija mogu se pronaći ovdje. Danas doznajemo i datum kad će se prijave otvoriti – podnošenje prijava na Javni poziv za kupnju novih vozila na alternativna goriva započinje 15. listopada 2025. godine u 9:00 sati.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU, kojem se pristupa preko poveznice https://fondovi.gov.hr.

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe u javnom i privatnom vlasništvu, osim udruga. Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva nisu fizičke osobe-obrtnici i pravne osobe koje kao glavnu obavljaju uslužne djelatnosti prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev, cestovni prijevoz robe i/ili iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije.

Prijava u sustav eFZOEU vrši se identifikacijom vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti. Prijavitelj prijavu podnosi samostalno, a u njegovo ime prijavu može podnijeti i opunomoćenik ukoliko za navedeno ima specijalnu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.  

Što se subvencionira i koliko?

Sredstva su dostupna za nova vozila na alternativni pogon i to:

  • vozila kategorije L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
  • vozila kategorije M1, M2 i M3 na električni ili pogon na vodik,
  • vozila kategorije N1, N2, N3 na električni ili pogon na vodik.

Za L kategorije Fond će korisnicima osigurati do 2.500 eura, a za M1 i N1 kategorije i do 9.000 eura po vozilu, odnosno 40% njegove vrijednosti. Cijena vozila L i M1 kategorije ne smije prelaziti 50.000 eura bez PDV-a. U slučaju kupnje vozila iz kategorije M2, M3, N2 i N3, sufinancirat će se do 40% iznosa, a osim električnih, sredstva će se moći dobiti i za vozila na vodik. Jedan pravni subjekt moći će se prijaviti za veći broj vozila, a maksimalan iznos sufinanciranja koji će moći ostvariti po ovom pozivu je 90.000 eura.

U slučaju odobrenog sufinanciranja, korisnicima će moći biti priznat trošak kupnje i plaćanja vozila nastao od 8. kolovoza 2025., a priznavat će se i trošak predujma za kupnju nastao i plaćen najranije 1. siječnja 2025. godine. Vozilo koje je u cijelosti plaćeno prije 8. kolovoza 2025. nije prihvatljivo za sufinanciranje. Rok do kojeg sva vozila trebaju biti kupljena odnosno plaćena je 31. svibnja 2026. godine.

Dodatne informacije o Pozivu mogu se dobiti telefonskim pozivom na 01/6448-444, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom, na adresu pozivni.centar@fzoeu.hr.



