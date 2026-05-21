Prijedlog iz BMW-a: Tko plug-in hibrida ne vozi na struju, imat će manje snage na raspolaganju

Poznata je stvar da vozači automobila s plug-in hibridnim pogonima te napredne pogonske jedinice u praksi ne koriste onako kako je to proizvođač zamislio. Električni pogon koristi se znatno manje nego što je predviđeno, baterije se ne pune tako često pa vozila češće koriste motor s unutarnjim izgaranjem, što drastično povećava potrošnju goriva i emisije. Prema podacima Europske agencije za okoliš plug-in hibridni (PHEV) automobili zbog takvih vozačkih navika zagađuju pet puta više od onoga što proizvođači službeno predviđaju.

Tko ne puni, ne dobiva snagu

Nicolas Peter, predsjednik Nadzornog odbora BMW-a, misli da ima rješenje. U razgovoru za njemački list Die Zeit iznio je nesvakidašnji i potencijalno vrlo kontroverzan prijedlog usmjeren prema vlasnicima plug-in hibridnih vozila. Prema njegovoj ideji, proizvođači automobila mogli bi u budućnosti uvesti kaznene mjere za vozače koji nikada ili iznimno rijetko pune baterije svojih vozila na električnoj mreži. Kao glavnu disciplinsku mjeru, Peter predlaže umjetno i daljinsko smanjenje snage pogonskog motora.

Ovakav radikalan korak opravdava se zaštitom okoliša i očuvanjem smisla same tehnologije. Ono što je zapravo problem u ponašanju i navikama pojedinih vozača izravno diskreditira inače klimatski prihvatljivu tehnologiju. Plug-in hibridi zamišljeni su kao prijelazni korak prema potpunoj elektrifikaciji, no njihova ekološka učinkovitost drastično opada ako se koriste isključivo na fosilna goriva, dok se pritom teška baterija i elektromotor voze tek kao – dodatni teret.

Iz BMW-a potvrđuju da je ovakav oblik nadzora i kažnjavanja tehnološki posve izvediv. Sustavi u modernim vozilima već sada mogu precizno dokumentirati obrasce ponašanja i učestalost korištenja punjača. Ako se uoči da vlasnik uporno ignorira punjenje baterije proizvođač automobila mogao bi intervenirati, primjerice, "prigušivanjem" snage motora na daljinu.

Negativne reakcije javnosti

Ipak, kao što se moglo i očekivati, najava mogućeg kažnjavanja kupaca već je naišla na oštre kritike, ali je i otvorila brojna pravna i etička pitanja. Kritičari ističu ironiju u stavu njemačkog proizvođača, podsjećajući da je BMW godinama profitirao od prodaje PHEV modela upravo zahvaljujući zelenim bodovima i ekološkim kreditima koji su se računali na temelju teoretske, a ne stvarne električne vožnje. Sada, kada se suočavaju s regulatornim pritiscima, odgovornost pokušavaju prebaciti na krajnje korisnike koji su svoje automobile uredno platili.

Stručnjaci stoga smatraju da se softversko smanjenje snage motora kao "kazna" za nepunjenje baterija u praksi neće dogoditi u skorije vrijeme. Prijedlog Nicolasa Petera zasad ostaje tek osobno stajalište.