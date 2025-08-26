"Put oko svijeta u osam dana": Mecedesov električni AMG GT XX ruši rekorde

Mercedes-AMG je s konceptnim vozilom CONCEPT AMG GT XX postavio nove standarde u svijetu električnih vozila, srušivši čak 25 rekorda u vožnji na duge staze. Na testnoj stazi Nardò u Italiji tehnološki je prototip prešao čak 5.479 kilometara unutar 24 sata, čime je prethodni rekord za električna vozila nadmašio za čak 1.518 kilometara, odnosno za približno 38%.

Vožnja "oko ekvatora"

Glavni izazov bio je daleko zahtjevniji od 24-satne vožnje. Pod nazivom "Put oko svijeta u osam dana", Mercedesova je posada imala za cilj prijeći 40.075 kilometara, što odgovara opsegu Zemlje na ekvatoru. Cilj je ostvaren sa značajnom rezervom – udaljenost je savladana za 7 dana, 13 sati, 24 minute i 7 sekundi. Tijekom tog vozačkog maratona vozači su održavali konstantnu brzinu od 300 km/h, zaustavljajući se samo zbog punjenja baterije.

Kako bi se dokazala pouzdanost tehnologije, u testu su istodobno sudjelovala dva identična vozila. Oba su uspješno završila misiju "puta oko svijeta", prešavši ciljnu liniju s razlikom od svega 25 kilometara. Tijekom testa, koji je trajao gotovo osam dana bez prestanka, vozila su odvozila u prosjeku više od 5.300 kilometara dnevno, što je zahtijevalo ukupno 3.177 krugova na stazi Nardò dugoj 12,68 kilometara.

Demonstracija mogućnosti nove platforme

U srcu ovog uspjeha nalazi se pogonski sklop koji će se od sljedeće godine ugrađivati u serijske modele temeljene na AMG.EA platformi. CONCEPT AMG GT XX pokreću tri motora s aksijalnim protokom i izravno hlađena baterija visokih performansi. Izdržljivost sustava dokazana je u ekstremnim uvjetima, uključujući i vanjske temperature koje su dosezale 35°C u hladu. Jednako zanimljiv je podatak i snaga brzog punjenja, koja je u prosjeku iznosila oko 850 kW.

Ovaj rekordni pothvat nije bio samo test tehnologije, već i dokaz izvanrednog timskog rada, poručuju iz Mercedes-AMG-a. Iskusni trkaći vozači izmjenjivali su se u dvosatnim smjenama, dok je tim u boksu bio zadužen za punjenje i izmjenu guma. Cijeli proces nadgledan je iz kontrolne sobe u Affalterbachu putem daljinske dijagnostike, a na stazi su bile prisutne vatrogasne i spasilačke službe. Uspjehu su doprinijeli i vanjski partneri, uključujući proizvođača guma Michelin i stručnjaka za stanice za punjenje Alpitronic.