Qelo uoči turističke sezone širi mrežu ultrabrzih punionica na Knin, Sinj, Labin, Gospić…

Ponuda punionica električnih vozila postaje sastavni dio ukupne turističke ponude. Nakon proširenja lokacija u Labinu i Gospiću, tijekom lipnja otvaraju se i ultrabrze punionice u Kninu i Sinju

Uoči nadolazeće turističke sezone, kad se promet na tranzitnim i turističkim pravcima višestruko povećava, domaća infrastruktura za punjenje električnih vozila i dalje zaostaje za potrebama tržišta. Kako bi odgovorio na ovaj izazov, Qelo nastavlja s intenzivnim ulaganjima u razvoj mreže ultrabrzih punionica diljem Hrvatske. Cilj ovog investicijskog ciklusa je osigurati dostupniju i kvalitetniju infrastrukturu kako za domaće vozače, tako i za strane goste koji u velikom broju posjećuju zemlju.

Širenje kroz partnerstva

U sklopu najnovijih investicija već su proširene lokacije u sklopu trgovačkih centara Stop Shop Labin i Stop Shop Gospić. Ove lokacije sada raspolažu s ukupno četiri ultrabrza mjesta za punjenje te većom dostupnom priključnom snagom.

Uz proširenje postojećih lokacija, Qelo je sklopio strateški ugovor o suradnji s Hey Park grupacijom, investitorom i upraviteljem modernih trgovačkih parkova. Ova suradnja obuhvaća preuzimanje postojećih uređaja ili izgradnju novih punionica na lokacijama u Zadru, Vukovaru, Vinkovcima, Prelogu i Buzetu. Također, krajem ljeta očekuje se i otvaranje novog trgovačkog parka Hey Park u Ogulinu, koji će također biti uključen u ovu mrežu.

Pokrivanje dalmatinskog zaleđa

Nedostatak modernih punionica na ključnim prometnicama usmjerava vozače upravo prema onim odredištima koja nude dodatnu vrijednost, čime elektromobilnost postaje sastavni dio ukupne turističke ponude. Da je potreba za ovakvim kapacitetima stvarna i u stalnom porastu, potvrđuju i Qelovi poslovni rezultati iz svibnja, kada je zabilježen izvrstan promet na najfrekventnijim tranzitnim i turističkim lokacijama.

Ekspanzija njihove se mreže nastavlja već tijekom lipnja puštanjem u rad novih ultrabrzih punionica u sklopu Stop Shop centara u Kninu i Sinju. Tim korakom Qelo širi mrežu prema jugu i osigurava bolju pokrivenost dalmatinskog zaleđa, područja koje je do sada oskudijevalo takvom infrastrukturom.