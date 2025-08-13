Revolucija iz Forda: Nova platforma za radikalno bržu proizvodnju i kamionet od 30.000 dolara

Američki Ford Motor Company pokušava i u ovom stoljeću učiniti ono što je Henry Ford učinio u prošlome – donijeti revoluciju u proizvodni proces, pa na temelju njega izraditi pristupačni automobil za mase. Ovog puta, pak, već imaju veliko iskustvo i naslijeđe iza sebe, a ideja je unijeti revoluciju u tvornice te na temelju toga lansirati (za američko tržište) kamionet na električni pogon, koji bi si mogao priuštiti svaki Amerikanac.

Jeftini kamionet

Cijela nova strategija vrti se oko SAD-a i domaćih ulaganja, pa je tako najavljena strateška investicija vrijedna približno 5 milijardi američkih dolara, usmjerena na razvoj i proizvodnju nove generacije cjenovno pristupačnih električnih vozila. Projektom će Ford otvoriti ili osigurati gotovo 4.000 radnih mjesta u tvornici Louisville Assembly Plant i postrojenju BlueOval Battery Park Michigan. U središtu inicijative je nova univerzalna platforma za električna vozila i radikalno izmijenjen proizvodni sustav, čiji je kao prvi rezultat najavljen kamionet srednje veličine.

Prvi model koji će se temeljiti na novoj arhitekturi bit će, dakle, električni pick-up s četverim vratima, prilagođen prije svega američkom kupcu. Dolazak tog modela na tržište očekuje se 2027. godine, s ciljanom početnom cijenom od oko 30.000 dolara. Vozilo će se proizvoditi u tvornici u Louisvilleu za američko i izvozna tržišta. Iz Forda najavljuju da će ubrzanje od 0 do 100 km/h biti na razini modela Mustang EcoBoost, uz više putničkog prostora od najnovije Toyote RAV4. Praktičnost će biti naglašena prednjim prtljažnikom ("frunkom") i teretnim prostorom.

Univerzalna i učinkovita platforma

Nova Fordova univerzalna EV platforma dizajnirana je s ciljem maksimalne efikasnosti i smanjenja troškova. U usporedbi s tipičnim vozilom, platforma koristi 20% manje dijelova, 25% manje spojnih elemenata te omogućuje 15% brže vrijeme sklapanja. Ključan element su litij-željezo-fosfat (LFP) prizmatične baterije (iz tvornice BlueOval Battery) koje ne sadrže kobalt ni nikal, a ujedno čine i strukturni dio poda vozila. Time se postiže niže težište, što poboljšava vozne karakteristike, ali se i oslobađa dodatni prostor u kabini.

Kako je istaknuo Doug Field, Fordov glavni direktor za električna vozila, digitalizaciju i dizajn, inspiracija za ovaj pristup bio je legendarni Model T. "Okupili smo briljantne umove unutar Forda i potaknuli ih da pronađu nova rješenja za stare probleme. Primijenili smo temeljne inženjerske principe kako bismo vozilo učinili zabavnim za vožnju i cjenovno konkurentnim", izjavio je. Dodatne specifikacije o dosegu vozila, veličini baterije i vremenu punjenja bit će objavljene naknadno.

Revolucija u proizvodnji

Osim platforme, Ford je predstavio i novi univerzalni sustav proizvodnje (Ford Universal EV Production System), koji napušta koncept tradicionalne pokretne trake u korist sustava nazvanog "stablo montaže". Umjesto jedne duge linije, tri glavna podsustava – prednji dio, stražnji dio i strukturna baterija s podom i sjedalima – sastavljaju se istovremeno na zasebnim linijama prije finalnog spajanja. Korištenjem velikih, jednodijelnih aluminijskih odljevaka zamjenjuju se deseci manjih dijelova, što pojednostavljuje proces.

Ovaj sustav ne samo da ubrzava proizvodnju za potencijalnih 15% do čak 40%, već i značajno poboljšava ergonomiju za radnike, smanjujući potrebu za saginjanjem i istezanjem. Dijelovi se operaterima dostavljaju u kompletima koji sadrže sve potrebne alate i vijke, posložene za trenutačnu upotrebu. Time Ford kombinira svoje 122-godišnje industrijsko iskustvo s agilnošću i inovativnošću tehnološkog startupa, s ciljem postizanja veće sigurnosti, kvalitete i brzine u proizvodnji električnih vozila za masovno tržište, poručili su prilikom najave velike proizvodne i poslovne revolucije.