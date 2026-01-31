Rimac Automobili isporučili prvu Neveru R Founder’s Edition

Na zimskom automobilskom događanju The I.C.E. St. Moritz, koji se održao 30. i 31. siječnja, isporučen je prvi primjerak personalizirane Nevere R Founder’s Edition njezinom novom vlasniku

Autonet.hr subota, 31. siječnja 2026. u 17:49

Tvrtka Rimac Automobili je na ekskluzivnom zimskom automobilskom događanju The I.C.E. St. Moritz, koji je održan 30. i 31. siječnja, isporučila prvi primjerak Nevere R Founder’s Edition njezinom vlasniku. Tim je činom označen javni debi ove serije, ograničene na samo deset vozila.

Ovo je prvo javno pojavljivanje modela Nevera R Founder’s Edition, serije koja nudi opcije personalizacije s potpisom tvrtke. Prvi primjerak karakterizira dvobojna konfiguracija u bojama Cote D’Azur na gornjem dijelu karoserije i Titanium Silver na donjem dijelu. Središnja traka širine dva milimetra uključuje motiv kravate i grafike tiskanih ploča za elektroniku.

Rasprodana u tjedan dana

"The I.C.E. St. Moritz predstavlja sve ono što volimo u automobilskoj kulturi: potiče vlasnike najrjeđih i najznačajnijih automobila na svijetu da ih izvezu, uživaju u njima i podijele sa svijetom. Isporuka prve Nevere R Founder’s Edition upravo na ovom mjestu, savršeno odgovara automobilu koji, više nego ikad prije, našim kupcima otvara dublji uvid u naš svijet", izjavio je Mate Rimac.

Model Nevera R Founder’s Edition prodan je u tjedan dana nakon privatne najave. Vlasnici započinju proces osobnom konfiguracijom u Rimac Kampusu u Zagrebu uz direktora dizajna Franka Heyla i njegov tim. Članovi Founder’s Cluba dobivaju pristup sjedištu tvrtke Bugatti Rimac, testove performansi te mogućnost sudjelovanja u razvoju budućih modela. Vlasnici ovih modela proći će i obuku koju vodi testni tim tvrtke.

Prvi isporučeni primjerak opremljen je Indigo Blue kožnim interijerom s ručno izvezenim šavovima i srebrnim detaljima, dok su potpisi Mate Rimca i tima aplicirani na pragovima vrata. Nevera R razvija 2.107 KS iz četiri motora s R-AWTV sustavom, postiže obrzanje 0-100 km/h za 1,66 sekundi te maksimalnu brzinu od 431,45 km/h. Tijekom 2025. godine model je postavio 24 svjetska rekorda i osvojio Red Dot nagradu za dizajn. Aerodinamička rješenja donose 15% više downforcea u odnosu na prethodne specifikacije. Uz bateriju od 108 kWh, vozilo dostiže brzinu od 300 km/h za 8,66 sekundi.

