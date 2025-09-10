Škoda Epiq: Električni nasljednik Kamiqa dolazi 2026. s dosegom od 425 km

Nova dizajnerska studija najavljuje gradski električni SUV koji na tržište stiže sljedeće godine, a kombinirat će prostranost, relativno dobar doseg i cijenu usporedivu s klasičnim modelom Kamiq

Autonet.hr srijeda, 10. rujna 2025. u 05:50

Škoda Auto predstavila je dizajnersku studiju Epiq, dajući jasan uvid u svoj nadolazeći potpuno električni gradski SUV crossover. Model, čija je serijska proizvodnja planirana za 2026. godinu, predstavlja važan korak u strategiji elektrifikacije češkog proizvođača. Studija modela, koji se pozicionira kao nasljednik Kamiqy, premijerno je prikazana na medijskoj radionici Volkswagen Grupe uoči sajma IAA Mobility u Münchenu, koji je upravo u tijeku.

Robustan i funkcionalan

Epiq se kao gradski SUV ističe kompaktnim dimenzijama. S duljinom od 4,1 metra nudi prostor za pet putnika te prtljažnik zapremnine 475 litara. S dosegom do 425 kilometara, vozilo je prilagođeno primarno gradskim potrebama, ali i ponekom dužem putovanju. Očekuje se da će početna cijena budućeg serijskog modela na mnogim tržištima biti usporediva s modelom Kamiq s klasičnim pogonima, što će ga učiniti najpristupačnijim električnim modelom u Škodinoj gami.

Škoda Epiq prvi je model koji u potpunosti usvaja novi dizajnerski jezik marke nazvan "Modern Solid", primijenjen kako na vanjštini, tako i u unutrašnjosti. Ova filozofija spaja robusnost, funkcionalnost i autentičnost, što se očituje u odvažnom i minimalističkom stilu. Vanjštinu karakterizira mat boja "Cashmere" u kombinaciji sa sjajnom crnom maskom "Tech-Deck Face", uokvirenom T-oblikovanim LED dnevnim svjetlima. Prednja svjetla smještena su niže, naglašavajući robustan odbojnik, dok nova "tornado linija" vizualno odvaja staklene površine od ostatka karoserije, stvarajući dinamičan izgled.

U unutrašnjosti je naglasak stavljen na praktičnost i digitalnu integraciju. Minimalistički i funkcionalan interijer nudi brojne pretince za pohranu i pametna "Simply Clever" rješenja, poput kuka za torbe i skrivenih odjeljaka ispod poda. U skladu s pristupom "Mobile First", vozilo je opremljeno bežičnim punjačem za pametne telefone, ali zadržava i fizičke tipke te haptičke kotačiće za upravljanje ključnim funkcijama, osiguravajući intuitivno korištenje za obiteljske i lifestyle orijentirane kupce – i naravno one koji ne vole "digitalizaciju" svih funkcija na središnjem zaslonu.

Proizvodnja u Španjolskoj

Budući serijski model Škode Epiq proizvodit će se u tvornici Volkswagen Navarra u Španjolskoj. Projekt je dio zajedničkog razvojnog i proizvodnog plana unutar Volkswagenove temeljne grupe brendova. Kroz inicijativu EUCF, grupacija planira uvesti četiri cjenovno pristupačna električna automobila pod tri različita brenda s ciljem demokratizacije električne mobilnosti za buduće generacije. Uz Škodin Epiq sklapat će se tamo još i kompaktni SUV-i pod markama Volkswagena i Cupre. Svjetska premijera produkcijske verzije Škode Epiq zakazana je za sredinu 2026. godine.



