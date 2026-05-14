Škoda najavljuje Peaq kao prostrani SUV bez kompromisa u dizajnu

Škoda Peaq, najveći model u gami te marke, donosi udobnost i prostranost na MEB platformi, nudi prostor za sedam osoba, no unatoč tome bit će elegantnog i aerodinamičnog oblika

Potpuno električni SUV Peaq uskoro će postati najveći model u ponudi Škode, a kako se bliži datum premijere, tako iz kompanije stižu i novi detalji – ovoga puta oni se vrte oko dimenzija i prostranosti. S duljinom koja nadmašuje model Enyaq za gotovo 22 centimetra te je za 12 centimetara veća od SUV-a Kodiaq, Peaq je projektiran kako bi ponudio maksimalnu iskoristivost prostora. Zahvaljujući tim dimenzijama, vozilo će moći primiti do sedam putnika, čime se direktno pozicionira kao rješenje za velike obitelji i korisnike s potrebom za velikim teretnim kapacitetom.

Maksimalna iskoristivost prostora

Škodini su inženjeri iskoristili puni potencijal MEB platforme, pri čemu je međuosovinski razmak modela Peaq preko 17 centimetara dulji u odnosu na Kodiaq. Osim duljine, automobil je dobio i na visini, premašivši Enyaq za 4 centimetra. Cilj im je, kažu, bio stvoriti jedno od najprostranijih vozila u segmentu, što je postignuto specifičnim rasporedom unutrašnje arhitekture i optimizacijom prednjih i stražnjih prevjesa karoserije.

Ključ udobnosti u kabini leži u strateškom pozicioniranju elemenata. Prednja sjedala su postavljena više i pomaknuta bliže upravljaču, što je oslobodilo značajan prostor za putnike u drugom i trećem redu. Inženjerski timovi blisko su surađivali s dizajnerima eksterijera kako bi osigurali da takva unutrašnja prostranost ne naruši vanjsku estetiku vozila.

Aerodinamičan oblik krova dodatno doprinosi dojmu izduženosti, čime se vizualno ublažava stvarna visina i masivnost automobila. Kontrast između naglašenih bočnih površina i relativno niskih staklenih ploha stvara dinamičnu siluetu koja vozilo čini skladnijim.

Elegancija i aerodinamika

Posebna pažnja posvećena je području oko lukova kotača, gdje linija vizualno smanjuje volumen karoserije, omogućujući vozilu prirodniji i stabilniji stav na cesti. Ovakva rješenja nisu samo estetske prirode već služe i poboljšanju aerodinamičkih svojstava, što je ključno za učinkovitost električnih modela. Peaq tako spaja funkcionalnost velikog SUV-a s modernim dizajnerskim jezikom koji skriva njegove stvarne dimenzije, poručili su Škodini dizajneri.

Iako je Peaq primarno fokusiran na prostranost i udobnost, svaki aspekt dizajna odražava napore Škodinih stručnjaka da zadrže vizualni identitet brenda unutar nove ere električne mobilnosti. Detalji o performansama i specifičnim tehnologijama bit će otkriveni tijekom službene svjetske premijere, koja je najavljena za ljeto.