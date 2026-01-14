Škodin nadolazeći električni SUV sa sedam sjedala zvat će se Peaq

Škoda Auto službeno je najavila dolazak svog novog top modela, električnog SUV-a sa sedam sjedala, koji će nositi naziv Peaq. Ime je izvedeno iz engleske riječi peak (vrh), čime proizvođač jasno signalizira poziciju vozila na samom vrhu svoje ponude. Peaq će tako biti najveći model u gami ove marke, a temelji se na studiji Vision 7S, koja u duljinu mjeri više od pet metara, predstavljenoj prije gotovo dvije godine.

Novi će model biti postavljen na modularnu platformu MEB koncerna Volkswagen, istu onu koju koriste modeli poput Enyaqa ili VW-a ID.7. Unutar Škodine hijerarhije, Peaq će biti pozicioniran iznad aktualnih modela Enyaq i Kodiaq. Prema najavama Martina Jahna, člana uprave za prodaju i marketing, ovaj model predstavlja "ostvarenje vizije o podizanju vrijednosti marke kroz prostranost, praktičnost i inovativne koncepte".

Novi dizajnerski smjer

Peaq će biti prvi serijski model koji u potpunosti usvaja novi dizajnerski jezik marke nazvan Modern Solid. Ovaj stil karakteriziraju minimalističke forme, snažne plohe i fokus na održivost. Očekuje se da će serijska verzija zadržati ključne elemente koncepta, poput specifičnih svjetala u obliku slova T te prednjeg dijela poznatog kao Tech-Deck Face, koji zamjenjuje tradicionalnu rešetku hladnjaka.

Unutrašnjost vozila bit će fokusirana na maksimalnu iskoristivost prostora za sedam putnika. Koncept Vision 7S, koji je poslužio kao osnova, prikazao je inovacije poput rotirajućeg zaslona infotainmenta i integriranog dječjeg sjedala u središnjoj konzoli, a serijski model Peaq trebao bi te ideje pretvoriti u rješenja prilagođena svakodnevnim potrebama velikih obitelji.

Premijera u ljeto

Zanimljiv odmak napravljen je i u nomenklaturi. Dok su njihovi dosadašnji električni modeli počinjali slovom E i završavali na Q (poput Epiqa, Enyaqa i Elroqa), Peaq zadržava samo tradicionalni završetak na slovo Q, svojstven SUV modelima marke.

Svjetska premijera Škode Peaq zakazana je za ljeto 2026. godine. Iako tehnički detalji o baterijama i dosegu još nisu u potpunosti specificirani, konceptna studija Vision 7S sugerirala je bateriju od 89 kWh te doseg veći od 600 kilometara prema WLTP ciklusu. Nekoliko kadrova novog modela moguće je vidjeti i u priloženom najavnom videu.