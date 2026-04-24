Smart #2 bit će izravni nasljednik modela ForTwo, na struju i nekonvencionalnog dizajna

Smart je u Pekingu predstavio Concept #2, najavljujući redefiniranje kultnog gradskog dvosjeda uz novu ECA platformu, a uz model #6 gama te marke službeno raste na pet modela do kraja godine

Automobilska tvrtka Smart u Pekingu je, pod motom "Promjena perspektiva", predstavila ključne korake u svojoj evoluciji. Glavna zvijezda događaja bio je dvosjed smart Concept #2, koji služi kao prva fizička najava nadolazećeg serijskog modela smart #2. Uz njega, brend je za kinesko tržište predstavio i model smart #6 EHD, čime je potvrdio strateški plan proširenja svoje ponude s tri na pet modela tijekom tekuće godine.

Ovaj zaokret u poslovanju naglašava transformaciju smarta u suvremeni premium brend električnih vozila. Svi modeli u portfelju, uključujući već afirmirane smart #1, #3 i #5, rezultat su suradnje inteligentnog inženjeringa i dizajnerskog tima Mercedes-Benza. Cilj ove suradnje je ponuditi rješenja koja nadilaze tradicionalna ograničenja urbane mobilnosti, stavljajući fokus na održivost i neovisnost, poručeno je na predstavljanju.

Inovativni dizajn dvosjeda

Dvosjed Concept #2 utjelovljuje filozofiju dizajna "Love, Pure, Unexpected", pretvarajući funkcionalnost gradskog automobila u "modni izričaj". Karakterizira ga kompaktna silueta s dvobojnom paletom mat bijele i tople zlatne boje te upotreba fine kože u unutrašnjosti. Unatoč ukupnoj duljini od svega 2.792 mm, unutrašnji prostor je maksimalno iskorišten zahvaljujući specifičnom postavljanju kotača na same kutove karoserije i iznimno kratkim prevjesima.

Osim estetske privlačnosti, vozilo nudi iznimnu agilnost u gradskim uvjetima uz krug okretanja od samo 6,95 metara. Concept #2 postavljen je na novu, vlastitu električnu kompaktnu arhitekturu (ECA) koja bi trebala postaviti nove standarde u performansama električnih vozila ovog segmenta, a koja će osigurati i da novi #2 nastavi gdje je stao ForTwo – tj. da će biti prepoznatljivi, nekonvencionalni gradski automobil koji možete parkirati "bilo gdje".

Tehničke specifikacije nove platforme predviđaju mu električni doseg od gotovo 300 kilometara, što je sasvim dovoljno za potrebe modernih urbanih središta. Sustav podržava DC brzo punjenje koje omogućuje dopuniti bateriju od 10% do 80% kapaciteta za manje od 20 minuta. Dodatnu funkcionalnost pružaju inovativne Vehicle-to-Load (V2L) mogućnosti, koje omogućuju napajanje vanjskih uređaja izravno iz vozila. Svjetska premijera produkcijskog modela smart #2 zakazana je za listopad, a dogodit će se na sajmu automobila u Parizu.

Sedan smart #6

Osim globalnog modela #2, javnosti je prikazan i smart #6 EHD, koji predstavlja prvi ulazak ove marke u segment premium fastback limuzina. Ovaj model, koji će se prodavati isključivo na kineskom tržištu, spaja prostranost više klase s aerodinamičnom siluetom. Dizajn, koji potpisuje Mercedes-Benz Global Design Team, cilja na postizanje elegancije u mirovanju i oštrine u pokretu, čime smart širi svoj utjecaj izvan okvira isključivo gradskih vozila.