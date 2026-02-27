Smije li se električne automobile puniti u garažama zgrada?

Nacionalna udruga e-Mobilnost demantirala je određene dezinformacije i naglašava da je pravo na punjenje električnih vozila u stambenim zgradama zakonski utemeljeno

Autonet.hr petak, 27. veljače 2026. u 06:00

Suočeni s određenim medijskim napisima, koji unose nemir među građane, iz nacionalne udruge e-Mobilnost upozorili su na pogrešna tumačenja propisa o punjenju električnih automobila u garažama stambenih zgrada. Udruga naglašava da interni dopisi pojedinih institucija, koji se često u javnosti interpretiraju kao zabrane, nemaju pravnu snagu upravnih odluka već su isključivo informativna mišljenja. Naglašavaju kako je elektrifikacija prometa dio šire energetske tranzicije i obveza Hrvatske prema Europskoj uniji.

Sve po proceduri

U praksi se stanari često susreću s neopravdanim otporom suvlasnika ili upravitelja zgrada, no stručnjaci ističu da je punjenje putem standardne kućne utičnice u garaži zgrade potpuno zakonito. Najjednostavniji oblici punjenja električnih automobila koriste postojeću električnu infrastrukturu, poput standardnih utičnica. Takvo punjenje, ako je izvedeno pravilno i od strane ovlaštenog električara, smatra se sigurnim i zakonitim. Ključno je naglasiti da svaka utičnica mora biti dio valjanog elektro-projekta zgrade. Improvizacije, produžni kablovi i neovlaštena spajanja nisu prihvatljivi i mogu predstavljati sigurnosni rizik.

Kada je riječ o naprednijem punjenju putem tzv. wallbox uređaja, zakon je vrlo jasan: suvlasniku se ne može zabraniti postavljanje punjača ako poštuje propisanu proceduru. U određenim slučajevima moguće je zatražiti i potpuno novi, zasebni električni priključak, bez potrebe za suglasnošću ostalih suvlasnika, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim važećim propisima. Postupak je jasno definiran i provodi se kroz operatora distribucijske mreže, kažu iz udruge. Mi podsjećamo da smo još prije pet godina pisali o uspješnim instalacijama tog tipa.

Iskustva vatrogasaca i statistika

Pitanje sigurnosti i protupožarne zaštite jedna je od najčešćih točaka prijepora, no podaci s terena demantiraju uvriježene strahove. Zagrebački vatrogasci, koji godišnje interveniraju na između 100 i 150 požara vozila, navode kako se ne sjećaju slučaja "pravog" požara električnog automobila. Zabilježeni su tek izolirani incidenti, dok se znatno veći sigurnosni rizici kriju u neovlaštenim preinakama baterija na električnim biciklima i romobilima. Takve "sam svoj majstor" instalacije, bez stručnog nadzora i poštivanja tehničkih pravila, u praksi predstavljaju veći sigurnosni rizik nego pravilno instalirano punjenje električnih automobila u garažama.

Službeni podaci Ministarstva unutarnjih poslova za 2024. godinu dodatno potkrepljuju ove tvrdnje. Od ukupno 744 požara na vozilima u Hrvatskoj, najčešći uzroci su starost i tehnička neispravnost, faktori koji su znatno rjeđe prisutni kod modernih električnih vozila. Statistički gledano, samozapaljenje električnih automobila višestruko je rjeđe u usporedbi s vozilima na benzinski ili dizelski pogon, prvenstveno zbog naprednih sustava nadzora baterija.

Edukacija umjesto paušalnih zabrana

Udruga e-Mobilnost zaključno apelira na suvlasnike i upravitelje zgrada da odluke donose na temelju provjerenih činjenica, a ne senzacionalističkih napisa. Umjesto uvođenja neosnovanih zabrana, fokus bi trebao biti na edukaciji o pravilnim instalacijama i stručnom nadzoru. Ispravno izvedena infrastruktura eliminira rizike, dok improvizirana rješenja ostaju glavni uzrok potencijalnih opasnosti.

Naglašava se kako električna vozila predstavljaju ključan korak prema čišćem zraku i održivijem gradskom prometu. Iz udruge poručuju kako građani imaju pravo koristiti modernu tehnologiju u svojim domovima, pod uvjetom da se poštuju stručna pravila i zakonska procedura.

