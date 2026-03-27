Sony i Honda gase razvoj električnih automobila Afeela

Zajednički pothvat japanskih kompanija Sony i Honda, Afeela, zaustavlja razvoj električnih automobila a kao razlog navode promjenu strategije elektrifikacije unutar Honde

Autonet.hr petak, 27. ožujka 2026. u 06:00
Afeela 1
Afeela 1

Tvrtka Sony Honda Mobility, u kojoj su suvlasnici Sony i Honda razvijali električne "pametne" automobile, službeno je objavila odluku o obustavi razvoja i planiranog lansiranja svog prvog modela, Afeela 1, kao i drugog modela koji je tek bio u fazi pripreme. Ova odluka donesena je nakon detaljnih razgovora između matičnih kompanija, čime je zaustavljen jedan od najiščekivanijih projekata u industriji električnih vozila.

Nema vožnje s PlayStationom

Od svog utemeljenja u rujnu 2022. godine, ova je kompanija imala za cilj kombinirati tehnološku ekspertizu Sonyja s Hondinim razvojnim sposobnostima u proizvodnji automobila. Namjera je bila stvoriti proizvode visoke dodane vrijednosti i prateće usluge, a jedna od zanimljivosti je bila integracija tehnologije koja bi omogućila vlasniku da automobil vozi uz pomoć – kontrolera za PlayStation.

Afeela je kao kompanija službenu premijeru imala na CES-u 2020. godine, kad su predstavili svoj prvi koncept Vision-S. Od tada su na tom sajmu u Las Vegasu redovito prikazivali konceptna vozila, pa su lani čak i otvorili prednarudžbe za model Afeela 1, uz najavu isporuka za ovu godinu. Međutim, strateški zaokreti unutar partnerskih tvrtki, primarno Honde, doveli su do nemogućnosti nastavka projekta u planiranom obliku i on je sada u potpunosti otkazan.

Promjena strateškog smjera

Glavni razlog za gašenje projekta leži u Hondinoj ponovnoj procjeni vlastite strategije elektrifikacije automobila, koja je objavljena sredinom ožujka. Zbog tih promjena, zajednička tvrtka više nije u mogućnosti koristiti određene tehnologije i resurse koje je Honda prvotno trebala osigurati prema početnom poslovnom planu. Uprava je sada zaključila kako bez tih ključnih elemenata ne postoji održiv put za plasiranje Afeela modela na tržište.

Afeela 1
Afeela 1

Kao izravna posljedica ove odluke, Sony Honda Mobility najavljuje da će izvršiti potpuni povrat novca svim kupcima koji su uplatili naknade za rezervaciju modela Afeela 1 u Kaliforniji. Iako su planovi za prva dva modela otkazani, tvrtka je potvrdila da će nastaviti razgovore sa Sonyjem i Hondom o mogućim budućim poslovnim smjerovima, ostavljajući prostor za potencijalne nove oblike suradnje u budućnosti – no ne bi smo se tome previše nadali.

