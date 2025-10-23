Stiže modularni e-bicikl s Rivian tehnologijom koji mijenja pravila igre

Also, nova tvrtka iz Palo Alta, predstavlja TM-B: modularni e-bicikl s "pedal-by-wire" sustavom i baterijom koju dijeli s Rivianom

Autonet.hr četvrtak, 23. listopada 2025. u 16:20

Dok Rivian uspješno mijenja tržište električnih vozila svojim pristupom vertikalne integracije, gdje se gotovo sve komponente proizvode unutar tvrtke, ista filozofija sada rađa novu revoluciju u svijetu mikromobilnosti. Njihova napredna tehnologija privukla je i Volkswagen Grupu, koja je nedavno uložila 5,8 milijardi dolara za pristup Rivianovom znanju. No, kako prenosi TechRadar, iz te iste tehnološke baze nastao je i nevjerojatno inovativan e-bicikl.

Tvrtka Also (ili ALSO) iz Palo Alta u Kaliforniji predstavila je svoju prvu liniju malih električnih vozila, s ciljem da, očekivano, "poremeti" tržište osobnog prijevoza. Njihov debitantski proizvod, TM-B (Transcendent Mobility Bike), donosi jedinstveni modularni dizajn koji omogućuje brzu i jednostavnu izmjenu različitih "gornjih okvira".

Pritiskom na gumb na ugrađenom digitalnom zaslonu, korisnik može zamijeniti dio okvira na kojem se nalazi sjedalo te ga prilagoditi svojim potrebama. U ponudi je standardno sjedalo za rekreacijsku vožnju, zatim teretni nastavak idealan za dječje sjedalice i torbe, te treća, niža klupa koja bicikl pretvara u neku vrstu skutera ili malog motocikla. Svaki "gornji okvir" bicikl automatski prepoznaje i prilagođava postavke prema specifikacijama korisnika. Ovi dodaci su također elektrificirani, što znači da mogu imati vlastita sigurnosna svjetla, a na mjesto se zaključavaju električnim mehanizmom sličnim onima na vezovima za snowboard.

Možda najzanimljivija tehnologija krije se na mjestu gdje bi se inače nalazio pogon. Taj dio kućišta sadrži izmjenjivu bateriju i "pedal-by-wire" sustav nazvan DreamRide. Slično "steer-by-wire" tehnologiji u automobilima, ovaj sustav nema nikakvu fizičku vezu (lanac ili remen) između pedala i pogonskog kotača. Umjesto toga, Also koristi niz senzora koji prate nagib terena, napor koji vozač ulaže i željenu brzinu kako bi pružio savršenu asistenciju.

Korisnicima je na raspolaganju 10 razina pomoći, a mogu odabrati i softverske mape koje simuliraju stvarne omjere prijenosa, omogućujući "ručno" mijenjanje brzina tijekom vožnje stazama. U SAD-u će biti klasificiran kao Class 3 e-bicikl, što znači da nudi asistenciju do 45 km/h, no to će se prilagođavati lokalnim zakonima prilikom globalnog lansiranja.

Chris Yu, osnivač i predsjednik tvrtke Also, ističe da je DreamRide sustav dizajniran kako bi "uklonio bolne točke" s kojima se susreću novi korisnici e-bicikala, poput učenja žongliranja između razina pomoći i mijenjanja brzina. TM-B te odluke donosi umjesto vozača. Sustav također omogućuje napredno regenerativno kočenje koje vraća energiju u bateriju.

Kad smo kod baterije, ona koristi iste ćelije kao i Rivianova vozila te služi i kao prijenosni power bank. Opremljena je s dva USB-C priključka, od kojih jedan nudi brzo punjenje do 240 W – dovoljno za napajanje laptopa ili kamping opreme.

Interakcija s biciklom odvija se putem "Portal" digitalnog zaslona osjetljivog na dodir ili putem tipki na upravljaču. Sustav omogućuje upravljanje medijima na povezanom pametnom telefonu, prilagodbu postavki i korištenje naprednih sigurnosnih opcija. Pametni telefon služi kao ključ koji automatski otključava bicikl kada mu se približite i zaključava ga kada se udaljite. Prilikom zaključavanja, sustav "odspaja" pogon, blokira stražnji kotač i aktivira alarm. U slučaju krađe, svaka komponenta – baterija, DreamRide pogon i zaslon – može se daljinski "blokirati" putem aplikacije, čineći bicikl potpuno neupotrebljivim i bezvrijednim na crnom tržištu.

Uz TM-B, Also je razvio i kacigu Alpha Wave, koja će biti prva s RLS (Release Layer System) tehnologijom za superiornu zaštitu od rotacijskih udaraca. Kaciga ima integrirana svjetla, četiri zvučnika usmjerena prema ušima vozača i dva mikrofona s poništavanjem buke za pozive i glasovne naredbe.

No, tu nije kraj. Koristeći istu platformu, Also je stvorio i TM-Q, vozilo na četiri kotača za veću stabilnost. Može se konfigurirati kao malo dostavno vozilo ili kao vozilo za prijevoz više djece.

Iako ovolika količina tehnologije obično znači i visoku cijenu, Also planira "poremetiti" tržište i svojom cijenom. Očekuje se da će početna cijena za TM-B u Sjevernoj Americi biti oko 4.000 dolara. S obzirom na modularnost, okretni moment od 180 Nm i domet do 160 km, TM-B nudi specifikacije koje se inače nalaze na biciklima koji koštaju i do tri puta više. Chris Yu tvrdi da im oslanjanje na Rivianovu filozofiju proizvodnje unutar tvrtke omogućuje smanjenje troškova.

Prvi modeli TM-B trebali bi se pojaviti na tržištu u proljeće 2026. godine, a bit će dostupni u Rivianovim trgovinama i odabranim maloprodajnim partnerima, zajedno s kacigom Alpha Wave i nizom dodataka poput torbi, nosača tereta i držača za mobitel.

