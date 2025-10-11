Stiže prvi Ferrari na struju, s F1 tehnologijom i autentičnim zvukom

Talijanski proizvođač otkrio je detalje vezane za šasiju i pogon svojeg prvog električnog modela, koji spaja reciklirane materijale, tehnologiju iz Formule 1 i jedinstven zvuk, a čiju premijeru najavljuju za proljeće

Ferrari je na svojem događaju Capital Markets Day 2025 predstavio šasiju i komponente pogona svojeg prvog potpuno električnog automobila, koji su već spremni za proizvodnju. Prvi električni Ferrari predstavlja ključan korak u multi-energetskoj strategiji marke, koja obuhvaća motore s unutarnjim izgaranjem, hibridne (HEV i PHEV) pogonske sklopove, a uskoro će je nadopuniti i prvi potpuno električni pogon. Kao rezultat radikalno novog i inovativnog pristupa, svaka od glavnih komponenti automobila razvijena je i proizvodi se unutar tvrtke, objavili su iz Maranella.

Inovativna šasija i pogon

Projekt električnog pogona kulminacija je dugogodišnjeg istraživanja elektrifikacije, koje je započelo s hibridnim rješenjima iz Formule 1 još 2009. godine. Kroz modele kao što su 599 HY-KERS, LaFerrari, SF90 Stradale i 296 GTB, Ferrari je gradio znanje potrebno za razvoj električnog automobila koji ispunjava vrijednosti marke. Projekt je sada spreman za proizvodnju te se može pohvaliti s više od 60 patentiranih tehnoloških rješenja.

Prvi put za Ferrari, šasija i karoserija izrađene su od 75% recikliranog aluminija, što donosi uštedu od 6,7 tona CO 2 po svakom proizvedenom vozilu. Arhitektura vozila uključuje kratke prevjese i prema naprijed pomaknutu vozačku poziciju, dok će baterija u potpunosti biti integrirana u podnicu. Takav raspored modula spušta težište za 80 mm u usporedbi s ekvivalentnim modelom s motorom s unutarnjim izgaranjem, što će značajno poboljšati dinamiku vožnje.

Prvi potpuno električni Ferrari bit će opremljen s dva električna pogonska sklopa razvijena i proizvedena u Maranellu. Svaki od njih sadrži dva sinkrona motora s permanentnim magnetima i Halbach rotorima, dakle tehnologijom izvedenom iz Formule 1. Prednja osovina postiže gustoću snage od 3,23 kW/kg, dok stražnja doseže 4,8 kW/kg, uz vršnu učinkovitost od 93%. Baterija, također dizajnirana i sastavljena u Maranellu, ima energetsku gustoću od gotovo 195 Wh/kg, što je najviše od bilo kojeg električnog automobila u serijskoj proizvodnji danas.

Dinamika vožnje i zvuk

Na stražnjem dijelu vozila Ferrari je uveo prvi odvojeni podokvir u svojoj povijesti, dizajniran da smanji buku i vibracije u kabini. Treća generacija aktivnog sustava ovjesa, preuzeta iz modela Purosangue i razvijena za model F80, dodatno podiže razinu udobnosti i kontrole vozila. Upravljačko računalo vozila ažurira dinamičke parametre 200 puta u sekundi kako bi prediktivno upravljalo funkcijama ovjesa, trakcije i upravljanja.

Vozačima će na raspolaganju biti tri načina vožnje – Range, Tour i Performance – koji određuju upravljanje energijom i dostupnom snagom. Polugama iza upravljača vozač može birati između pet razina isporuke okretnog momenta i snage.

Posebna pažnja posvećena je zvuku, prepoznatljivom obilježju svakog Ferrarija. Visoko precizni senzor prikuplja mehaničke vibracije komponenti pogonskog sklopa, koje se pojačavaju kako bi se stvorilo autentično zvučno iskustvo i pružila izravna povratna informacija vozaču. Dakle, zvuk će biti autentičan ali i donekle "umjetno" pojačan u kabini, a kako će to prihvatiti oni kojima V8 ili V12 zvuk teče venama, doznat ćemo na proljeće, za kada je zakazana premijera prvog u povijesti 100% električnog Ferrarija.