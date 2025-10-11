Stiže prvi Ferrari na struju, s F1 tehnologijom i autentičnim zvukom
Talijanski proizvođač otkrio je detalje vezane za šasiju i pogon svojeg prvog električnog modela, koji spaja reciklirane materijale, tehnologiju iz Formule 1 i jedinstven zvuk, a čiju premijeru najavljuju za proljeće
Ferrari je na svojem događaju Capital Markets Day 2025 predstavio šasiju i komponente pogona svojeg prvog potpuno električnog automobila, koji su već spremni za proizvodnju. Prvi električni Ferrari predstavlja ključan korak u multi-energetskoj strategiji marke, koja obuhvaća motore s unutarnjim izgaranjem, hibridne (HEV i PHEV) pogonske sklopove, a uskoro će je nadopuniti i prvi potpuno električni pogon. Kao rezultat radikalno novog i inovativnog pristupa, svaka od glavnih komponenti automobila razvijena je i proizvodi se unutar tvrtke, objavili su iz Maranella.
Inovativna šasija i pogon
Projekt električnog pogona kulminacija je dugogodišnjeg istraživanja elektrifikacije, koje je započelo s hibridnim rješenjima iz Formule 1 još 2009. godine. Kroz modele kao što su 599 HY-KERS, LaFerrari, SF90 Stradale i 296 GTB, Ferrari je gradio znanje potrebno za razvoj električnog automobila koji ispunjava vrijednosti marke. Projekt je sada spreman za proizvodnju te se može pohvaliti s više od 60 patentiranih tehnoloških rješenja.
Prvi put za Ferrari, šasija i karoserija izrađene su od 75% recikliranog aluminija, što donosi uštedu od 6,7 tona CO2 po svakom proizvedenom vozilu. Arhitektura vozila uključuje kratke prevjese i prema naprijed pomaknutu vozačku poziciju, dok će baterija u potpunosti biti integrirana u podnicu. Takav raspored modula spušta težište za 80 mm u usporedbi s ekvivalentnim modelom s motorom s unutarnjim izgaranjem, što će značajno poboljšati dinamiku vožnje.
Prvi potpuno električni Ferrari bit će opremljen s dva električna pogonska sklopa razvijena i proizvedena u Maranellu. Svaki od njih sadrži dva sinkrona motora s permanentnim magnetima i Halbach rotorima, dakle tehnologijom izvedenom iz Formule 1. Prednja osovina postiže gustoću snage od 3,23 kW/kg, dok stražnja doseže 4,8 kW/kg, uz vršnu učinkovitost od 93%. Baterija, također dizajnirana i sastavljena u Maranellu, ima energetsku gustoću od gotovo 195 Wh/kg, što je najviše od bilo kojeg električnog automobila u serijskoj proizvodnji danas.
Dinamika vožnje i zvuk
Na stražnjem dijelu vozila Ferrari je uveo prvi odvojeni podokvir u svojoj povijesti, dizajniran da smanji buku i vibracije u kabini. Treća generacija aktivnog sustava ovjesa, preuzeta iz modela Purosangue i razvijena za model F80, dodatno podiže razinu udobnosti i kontrole vozila. Upravljačko računalo vozila ažurira dinamičke parametre 200 puta u sekundi kako bi prediktivno upravljalo funkcijama ovjesa, trakcije i upravljanja.
Vozačima će na raspolaganju biti tri načina vožnje – Range, Tour i Performance – koji određuju upravljanje energijom i dostupnom snagom. Polugama iza upravljača vozač može birati između pet razina isporuke okretnog momenta i snage.
Posebna pažnja posvećena je zvuku, prepoznatljivom obilježju svakog Ferrarija. Visoko precizni senzor prikuplja mehaničke vibracije komponenti pogonskog sklopa, koje se pojačavaju kako bi se stvorilo autentično zvučno iskustvo i pružila izravna povratna informacija vozaču. Dakle, zvuk će biti autentičan ali i donekle "umjetno" pojačan u kabini, a kako će to prihvatiti oni kojima V8 ili V12 zvuk teče venama, doznat ćemo na proljeće, za kada je zakazana premijera prvog u povijesti 100% električnog Ferrarija.
|PERFORMANSE
|Ubrzanje 0–100 km/h
|2,5 s
|Najveća brzina
|310 km/h
|Snaga
|>1000 KS u boost modu
|Doseg
|>530 km
|DIMENZIJE
|Međuosovinski razmak
|2960 mm
|Masa
|oko 2300 kg
|Raspodjela mase
|47% sprijeda / 53% straga
|PREDNJA ELEKTRIČNA OSOVINA (E-AXLE)
|Snaga na osovini
|210 kW
|Moment na kotačima
|3500 Nm
|Moment na motoru (Performance Launch)
|140 Nm
|Gustoća snage
|3,23 kW/kg (93% učinkovitost)
|Broj okretaja motora
|30.000 o/min
|Maksimalna snaga pretvarača
|>300 kW
|Masa
|65 kg
|STRAŽNJA ELEKTRIČNA OSOVINA (E-AXLE)
|Snaga na osovini
|620 kW
|Moment na kotačima
|8000 Nm
|Moment na motoru (Performance Launch)
|355 Nm
|Gustoća snage
|4,80 kW/kg (93% učinkovitost)
|Broj okretaja motora
|25.500 o/min
|Maksimalna snaga pretvarača
|>600 kW
|Masa
|129 kg
|BATERIJA
|Broj ćelija
|210 (15 modula po 14 ćelija)
|Ukupna gustoća energije
|195 Wh/kg
|Gustoća energije ćelije
|305 Wh/kg
|Bruto kapacitet
|122 kWh
|Maksimalni napon
|880 V
|Maksimalna snaga punjenja
|350 kW