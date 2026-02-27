Sve zbog zvuka i emocije: Lamborghini stopirao projekt električnog superautomobila

Izvršni direktor Lamborghinija Stephan Winkelmann potvrdio je prekid razvoja električnih vozila zbog izostanka interesa kupaca, fokusirajući se na plug-in hibride i očuvanje motora s unutarnjim izgaranjem

Talijanski proizvođač superautomobila Lamborghini službeno je obustavio planove za razvoj i proizvodnju potpuno električnih vozila. Potvrdio je to njihov CEO Stephan Winkelmann u razgovoru za The Times, izjavivši da je odluka uslijedila nakon značajnog pada potražnje za električnim modelima među njihovom klijentelom. To je dovelo do otkazivanja projekta Lanzador, prvog potpuno električnog modela koji je u gamu trebao ući do kraja desetljeća.

Winkelmann je pojasnio kako bi daljnje inzistiranje na električnom razvoju u trenutnim tržišnim okolnostima predstavljalo "skup hobi" i financijski neodgovoran potez prema dioničarima i zaposlenicima. Umjesto potpuno električnog modela, Lamborghini će se primarno fokusirati na plug-in hibridna vozila, dok će se motori s unutarnjim izgaranjem zadržati u proizvodnji "što je dulje moguće".

Emocije ispred baterija

Ovakav zaokret rezultat je detaljne analize tržišta i izravnih povratnih informacija kupaca koji, prema Winkelmannovim riječima, kod Lamborghinija primarno cijene emocionalno iskustvo, dizajn i specifičan zvuk motora koji trenutna EV tehnologija ne može replicirati.

Istraživanja su pokazala da je krivulja prihvaćanja baterijskih vozila u segmentu luksuznih superautomobila gotovo ravna. Kupci Lamborghinija, od kojih je više od polovice u tridesetim i četrdesetim godinama života, i dalje preferiraju performanse i osjećaje koje pružaju tradicionalni motori. Posebno je istaknuto kako bi električna verzija popularnog SUV modela Urus, koji čini oko 60% ukupne prodaje, predstavljala prevelik poslovni rizik jer su povratne informacije klijenata ukazale na izostanak interesa za takvu varijantu.

Stephan Winkelmann

Mali ekološki utjecaj

Unatoč rekordnoj 2025. godini u kojoj je isporučeno 10.747 vozila, tvrtka mora balansirati između strožih ekoloških regulativa i želja kupaca. Kao mali proizvođač, Lamborghini trenutno koristi izuzeća od ciljeva emisija u Velikoj Britaniji i EU do 2035. godine te aktivno lobira za zadržavanje tih aranžmana. Winkelmann napominje da njihovi automobili godišnje prelaze malu kilometražu – manje od 3.200 kilometara za superautomobile – čime je njihov ukupni utjecaj na okoliš zanemariv u usporedbi s masovnom industrijom.

Iako je projekt Lanzador obustavljen, tvrtka nastavlja pratiti tehnološki razvoj kako bi bila spremna za eventualne promjene u budućnosti. "Nikad ne reci nikad, ali samo kada vrijeme bude pravo", poručio je Winkelmann, naglasivši da je trenutačni prioritet održavanje solidne financijske baze kroz hibridnu tehnologiju koja kombinira agilnost električnog pogona s snagom motora s unutarnjim izgaranjem.