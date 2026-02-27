Sve zbog zvuka i emocije: Lamborghini stopirao projekt električnog superautomobila

Izvršni direktor Lamborghinija Stephan Winkelmann potvrdio je prekid razvoja električnih vozila zbog izostanka interesa kupaca, fokusirajući se na plug-in hibride i očuvanje motora s unutarnjim izgaranjem

Autonet.hr petak, 27. veljače 2026. u 06:00

Talijanski proizvođač superautomobila Lamborghini službeno je obustavio planove za razvoj i proizvodnju potpuno električnih vozila. Potvrdio je to njihov CEO Stephan Winkelmann u razgovoru za The Times, izjavivši da je odluka uslijedila nakon značajnog pada potražnje za električnim modelima među njihovom klijentelom. To je dovelo do otkazivanja projekta Lanzador, prvog potpuno električnog modela koji je u gamu trebao ući do kraja desetljeća.

Winkelmann je pojasnio kako bi daljnje inzistiranje na električnom razvoju u trenutnim tržišnim okolnostima predstavljalo "skup hobi" i financijski neodgovoran potez prema dioničarima i zaposlenicima. Umjesto potpuno električnog modela, Lamborghini će se primarno fokusirati na plug-in hibridna vozila, dok će se motori s unutarnjim izgaranjem zadržati u proizvodnji "što je dulje moguće".

Emocije ispred baterija

Ovakav zaokret rezultat je detaljne analize tržišta i izravnih povratnih informacija kupaca koji, prema Winkelmannovim riječima, kod Lamborghinija primarno cijene emocionalno iskustvo, dizajn i specifičan zvuk motora koji trenutna EV tehnologija ne može replicirati.

Istraživanja su pokazala da je krivulja prihvaćanja baterijskih vozila u segmentu luksuznih superautomobila gotovo ravna. Kupci Lamborghinija, od kojih je više od polovice u tridesetim i četrdesetim godinama života, i dalje preferiraju performanse i osjećaje koje pružaju tradicionalni motori. Posebno je istaknuto kako bi električna verzija popularnog SUV modela Urus, koji čini oko 60% ukupne prodaje, predstavljala prevelik poslovni rizik jer su povratne informacije klijenata ukazale na izostanak interesa za takvu varijantu.

Stephan Winkelmann
Stephan Winkelmann

Mali ekološki utjecaj

Unatoč rekordnoj 2025. godini u kojoj je isporučeno 10.747 vozila, tvrtka mora balansirati između strožih ekoloških regulativa i želja kupaca. Kao mali proizvođač, Lamborghini trenutno koristi izuzeća od ciljeva emisija u Velikoj Britaniji i EU do 2035. godine te aktivno lobira za zadržavanje tih aranžmana. Winkelmann napominje da njihovi automobili godišnje prelaze malu kilometražu – manje od 3.200 kilometara za superautomobile – čime je njihov ukupni utjecaj na okoliš zanemariv u usporedbi s masovnom industrijom.

Iako je projekt Lanzador obustavljen, tvrtka nastavlja pratiti tehnološki razvoj kako bi bila spremna za eventualne promjene u budućnosti. "Nikad ne reci nikad, ali samo kada vrijeme bude pravo", poručio je Winkelmann, naglasivši da je trenutačni prioritet održavanje solidne financijske baze kroz hibridnu tehnologiju koja kombinira agilnost električnog pogona s snagom motora s unutarnjim izgaranjem.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi