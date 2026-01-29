Tesla gasi proizvodnju Modela S i X kako bi se posvetili – robotima

Humanoidni robot Optimus sljedeća je velika stvar, uvjereni su u Tesli u to, čak i toliko da će sve karte baciti u razvoj i proizvodnju tog proizvoda, nauštrb globalno popularnih električnih automobila

Autonet.hr četvrtak, 29. siječnja 2026. u 13:51

Vrlo neočekivana vijest stigla je iz Tesle – kompanija koja je postala najvrjedniji i jedan od najvećih svjetskih proizvođač električnih automobila, iz svoje će ponude od četiri modela izbaciti dva. Naime, koliko god to bilo neobično, zaista je potvrđeno: Modeli S i X od sljedećeg se kvartala više neće proizvoditi, pa će u ponudi ostati samo Modeli 3 i Y, koji su ionako značajno prodavaniji.

Zbogom autima, stižu roboti

Gašenje proizvodnje polovice game (iz asortimana koji se mogao lako predstaviti akronimom S3XY) posljedica je promjene fokusa kompanije, koja će svoje razvojne i proizvodne kapacitete sada posvetiti humanoidnim robotima. "Želite li imati Model S ili X, sada je vrijeme za narudžbu", poručili su iz Muskove kompanije.

Objava o gašenju proizvodnje globalno poznatih automobila u korist proizvodnje još nedokazane tehnologije robota stigla je istodobno s posljednjim poslovnim rezultatima kompanije. Kažu da im je plan predstaviti treću generaciju Optimusa tijekom prvog kvartala ove godine (dakle, vjerojatno već sljedećeg mjeseca), a to će biti robot dizajna spremnoga za masovnu proizvodnju. Početak proizvodnje planiran je do kraja godine, a s vremenom će kapacitet biti milijun robota na godinu u tvornici u kalifornijskom Fremontu.

Teslin humanoidni robot Optimus
Nastavak je to plana, kažu, započetog 2025. godine, prema kojem će Tesla prijeći iz hardverskog biznisa u kompaniju koja se bavi fizičkom umjetnom inteligencijom. Malo tko nije bio zatečen ovom objavom, no ipak – od Elona Muska mogli smo očekivati radikalan potez poput ovoga. Takve odluke su ga i dovele tu gdje jest, na nedodirljivo prvo mjesto ljestvice najbogatijih ljudi svijeta. Hoće li mu gašenje proizvodnje automobila u korist humanoidnih robota to vodstvo povećati, ili će se to pokazati kao velik promašaj – odlučit će u konačnici tržište. Prve reakcije s burzi pozitivne su, pa je dionica Tesle dobila na vrijednosti oko 2% u satima nakon objave financijskih rezultata i ove velike odluke.

Financijski rezultati

Iako je u četvrtom kvartalu 2025. godine ostvarila rezultate iznad procjena analitičara, Tesla je godinu zaključila s prvim povijesnim padom ukupnog godišnjeg prihoda od 3%. Prihod im se spustio na 94,8 milijardi dolara u usporedbi s 97,7 milijardi dolara prethodne godine. Unatoč tom negativnom trendu, dionice su u trgovanju nakon zatvaranja burze dobile na vrijednosti, primarno zbog toga što su kvartalni brojevi ipak nadmašili konzervativne procjene analitičara.

Ukupni prihodi u posljednja tri mjeseca dosegnula su 24,9 milijardi dolara, što je neznatno iznad procijenjenih 24,79 milijardi. Ipak, dublja analiza pokazuje da su prihodi u automobilskom segmentu u posljednjem tromjesečju pali za 11%, s 19,8 milijardi na 17,7 milijardi dolara, što ukazuje na ozbiljno usporavanje u srži poslovanja kompanije – a posljedica je Muskove političke angažiranosti, kao i rastuće konkurencije.

Prodajni podaci pokazuju i koliko je koji model popularan u Teslinom portfelju: tijekom prošle godine isporučili su 1.585.279 Modela 3 i Y te samo 50.850 "ostalih" modela, u što spadaju S, X i Cybertruck. U posljednjem tromjesečju isporučeno je 406.585  Modela 3 i Y te 11,642 "ostalih".

Operativne marže također su se smanjile, skliznuvši s prošlogodišnjih 6,2 na 5,7 posto. To sugerira da politika snižavanja cijena, kojom je Tesla pokušala potaknuti potražnju, uzima danak u ukupnoj profitabilnosti. Novi strateški zaokret prema "fizičkoj umjetnoj inteligenciji", pak, dugoročno bi trebao stvoriti nove izvore prihoda s visokim maržama. Dodatno, objavljeno je da će Tesla uložiti dvije milijarde dolara u Muskov startup xAI, kako bi s njime razvili softver za Optimusa.



