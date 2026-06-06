Tesla ponovno odgodila novi Roadster

Druga generacija Roadstera predstavljena je još 2017. godine, a tada je Tesla najavljivala početak proizvodnje 2020. godine. Međutim, gotovo 10 godina kasnije automobil još uvijek nije stigao na tržište

Teslin dugo najavljivani Roadster ponovno je odgođen. Prema informacijama koje donosi The Information, javna demonstracija ovog električnog sportskog automobila sada bi se trebala održati najranije u kolovozu.

Izvršni direktor Tesle, Elon Musk, prošle je godine najavio demonstraciju Roadstera. Konkretnije, u listopadu 2025. rekao je da će vozilo biti predstavljeno 1. travnja 2026., no taj je datum prošao bez događaja. Kasnije je pak rekao da će se demonstracija održati u svibnju ili početkom lipnja, što se također nije ostvarilo.

Tesla Roadster Foto: Tesla

Prema dostupnim informacijama, glavna zvijezda demonstracije neće biti samo automobil, već i Teslina suradnja sa SpaceX-om. Naime, tvrtke razvijaju sustav potisnika na hladni plin koji bi trebao značajno poboljšati performanse Roadstera koji već i ovako na papiru ima zavidne performanse.

Musk je ranije tvrdio da bi takav sustav mogao omogućiti dosad neviđene sposobnosti ubrzanja, pa čak i kratkotrajno odvajanje vozila od tla. Iako takve tvrdnje još nisu javno potvrđene demonstracijom, izvori navode da su Teslini zaposlenici i SpaceX-ovi inženjeri krajem travnja interno prikazali ranu verziju tehnologije pod kodnim nazivom A71.

Tesla navodno planira i posebnu SpaceX verziju Roadstera s naprednim potisnicima, uz standardni model namijenjen široj publici. No, podsjetimo, druga generacija Roadstera predstavljena je još 2017. Godine, a tada je Tesla najavila da će se početi proizvoditi 2020.

Međutim, gotovo 10 godina nakon prvotnog predstavljanja, Teslin Roadster i dalje nije stigao na tržište.