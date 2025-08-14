Tesla predstavila Model 3 s najvećim dosegom do sada, ali ne za naše tržište

Novi Tesla Model 3 Long Range stigao je na kinesko tržište s impresivnim dosegom od 830 km po CLTC ciklusu, snažnijim motorom i vrlo konkurentnom cijenom, kao direktan odgovor na Xiaomi SU7

Autonet.hr četvrtak, 14. kolovoza 2025. u 16:15
Tesla Model 3 Long Range u Kini 📷 Foto: Tesla
Tesla Model 3 Long Range u Kini Foto: Tesla

Tesla za kinesko tržište predstavila novi Model 3 Long Range koji nudi najveći doseg u cjelokupnoj Teslinoj ponudi, postavljajući tako nove standarde u segmentu, piše Carscoops,

Naime, novi Model 3 donosi doseg od čak 830 kilometara prema kineskom CLTC ciklusu testiranja. Srce ovog automobila je nova NMC baterija kapaciteta 78,4 kWh, koju potpisuje LG, a uparena je s elektromotorom snage 302 KS (225 kW). Usporedbe radi, standardni Model 3 na tom tržištu dolazi sa slabijim motorom od 260 KS (194 kW).

Razumijevanje CLTC brojki

Vrijedi napomenuti da je doseg izmjeren prema CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) standardu koji je često optimističniji od europskog WLTP ciklusa. Razlog tomu je što CLTC simulira vožnju u zagušenim kineskim gradovima, s više zaustavljanja i usporavanja, što električnim vozilima omogućuje maksimalno korištenje regenerativnog kočenja. Zbog toga, ako Tesla odluči ponuditi ovaj model na drugim tržištima, realno je očekivati da će službena brojka dometa biti nešto niža.

Performanse i cijena

Osim impresivnog dosega, Model 3 Long Range nudi i solidne performanse. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje respektabilnih 5,2 sekunde, a i početna cijena postavljena je vrlo konkurentno te iznosi 269.500 juana, odnosno otprilike 34.500 eura. To je za oko 14 posto više od osnovnog Modela 3, koji prema istom CLTC ciklusu nudi doseg od 634 kilometra.

Lansiranje ovog modela jasan je Teslin odgovor na sve jaču konkurenciju na kineskom tržištu. Glavni rival, Xiaomi, sa svojim modelom SU7 Pro također nudi identičan CLTC doseg od 830 km. Zanimljivo je, međutim, da Xiaomi to postiže s osjetno većom baterijom od 94,3 kWh, što Teslinu učinkovitost čini još impresivnijom.

Mogu li se kupci u SAD-u i Europi nadati ovakvom modelu po sličnoj cijeni, ostaje za vidjeti.

 



