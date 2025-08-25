Tesla se okreće lokalnim AI glasovnim asistentima u Kini

Kako bi se natjecao s lokalnim 'facama' poput BYD-a, Tesla u svoja vozila za kinesko tržište integrira glasovne asistente temeljene na AI modelima Bytedancea i Deepseeka

Kako bi ojačao svoju poziciju na iznimno konkurentnom kineskom tržištu, Tesla planira u svoja vozila uvesti napredne funkcije glasovnog asistenta, pogonjene lokalnim AI modelima. Kako prenosi Economic Times, američki proizvođač automobila udružio se s tvrtkama Deepseek i Bytedance kako bi parirao lokalnim rivalima koji već nude slične značajke.

Nova tehnologija omogućit će vozačima korištenje glasovnih naredbi za upravljanje navigacijom, zabavnim sustavom i temperaturom u kabini, kao i za primanje vijesti. Prema objavljenim uvjetima korištenja, obradu glasovnih naredbi većinom će preuzeti Bytedanceov model Doubao, dok će za interakciju s umjetnom inteligencijom biti zadužen Deepseek chat. Oba modela pokreće Bytedanceova cloud usluga Volcano Engine.

Ovaj potez dio je šireg trenda u kojem se strani proizvođači automobila sve više okreću domaćim dobavljačima kako bi pružili lokalizirano iskustvo kineskim vozačima, koji su navikli na automobile prepune napredne tehnologije. Primjerice, BMW je u ožujku najavio produbljivanje partnerstva s Alibabom kako bi u svoju nadolazeću liniju vozila za kinesko tržište uveo njihov jezični model QWen.

Ova strategija u Kini u potpunom je kontrastu s onom na američkom tržištu, gdje Teslina vozila koriste Grok, AI model koji je razvio xAI, startup Elona Muska. Odluka sugerira da su regulatorni zahtjevi u Kini vjerojatno otežali uvođenje Groka na to tržište. Ujedno, naglašava i snažnu konkurenciju s kojom se Tesla suočava od strane domaćih brendova poput BYD-a i Geelyja, koji su se također okrenuli Deepseeku za poboljšanje korisničkog iskustva u svojim vozilima. Podaci o prodaji pokazuju da su isporuke iz Tesline tvornice u Šangaju pale u šest od prvih sedam mjeseci ove godine, pri čemu su isporuke u srpnju bile niže za 8,4% u odnosu na prethodnu godinu.