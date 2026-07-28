Tesla značajno proširila mrežu Supercharger punjača u Hrvatskoj

Prije godinu dana pisali smo o tome kako je Tesla u Hrvatskoj vrlo intenzivno krenula u obnovu svojih punjača, tzv. Superchargera. Uz izmjenu samih punjača na postojećim lokacijama istovremeno su krenuli s daljnjim širenjem dostupnih lokacija. Riječ je o novoj generaciji Tesla punionica, tzv. V4 punjača pripremljenih za korištenje svih električnih vozila. Odnosno, gotovo svih električnih vozila. Naime, Tesla Supercharger punionice posjeduju isključivo DC brzi EV konektor CCS odnosno Combo.

Sada su stigli na 120 aktivnih mjesta za punjenje na 16 lokacija diljem zemlje. Troznamenkasta prekretnica nedavno je premašena uz 100-tu Supercharger stanicu za punjenje, postavljenu u Gospiću. Vozite li se A1 autocestom, potrebno je izaći na izlazu Gospić i za svega nekoliko minuta stižete te novih Tesla punionica. Lokacija je već od prije poznata brojnim korisnicima električnih automobila, jer su od prije tu bili i Ionity punjači. Tako je sada ovo nakon Zemunika pored Zadra još jedna lokacija gdje se Ionity punjači nalaze tik uz Tesla punjače. S obzirom na to da je riječ o jubilarnom mjestu za punjenje, upotrijebili su poseban dizajn inspiriran hrvatskom zastavom. Simpatično. Ova lokacija trenutačno nudi osam mjesta za punjenje s 450 kW već pripremljenih kako bi mogli u budućnosti dosegnuti priključak od 2 MW s proširenjem na 16 mjesta.

Idete li A1 autocestom prema Dalmaciji, još prije izlaza Gospić, Tesla punjače možete susresti i na odmorištu Janjče gdje su 4 konektora maksimalne snage 250 kW. Dodatna četiri punjača su i 'preko ceste' u smjeru Zagreba. Siđete li s autoceste za Zadar, do nedavno su punjači bili kod Shell benzinske postaje samo u smjeru autoceste, dok su sada i u smjeru Zadra. Tu je osam mjesta za punjenje koje napaja Tesla Megapack 2XL. Sustav za pohranu energije u baterijama podržava operacije punjenja na lokaciji i pomaže u osiguravanju dodatnog kapaciteta duž jednog od najvažnijih prometnih koridora u Hrvatskoj, posebno tijekom razdoblja povećanog ljetnog prometa.

Nakon što je prije nekoliko mjeseci otvorena lokacija kod Rijeke, na odmorištu Vrata Jadrana, u smjeru Istre, sada je tu i nova lokacija 'preko ceste', u smjeru grada Rijeke. Prema informacijama koje dolaze iz Tesle, intenzivno nastavljaju daljnje širenje mreže Superchargera u Hrvatskoj pa se otvaranje dodatnih stanica očekuje u nadolazećim tjednima odnosno mjesecima.

Za svaku punionicu moguće je provjeriti cijenu za registrirane korisnike odnosno neregistrirane

Cijene punjenja se razlikuju od lokacije do lokacije, te ovisi i o tome je l' riječ o dnevnoj ili noćnoj tarifi. Vozite li se puno, možda je opcija i mjesečna članarina od 11,99€ uz koju dobivate još povoljnije cijene punjenja. Za to služi Tesla aplikacija gdje možete provjeravati sve dostupne lokacije, cijene, kao i zauzetost punjača uz eventualno očekivano vrijeme potrebno da se neki punjač oslobodi. Ono što je dobro svakako je jednostavnost korištenja, kako za vozače Tesla automobila tako i za ostale korisnike EV modela uz jednostavnost Plug & Charge funkcije. Ne želite li koristiti aplikaciju, punjenje možete pokrenuti i prislanjanjem kreditne ili debitne kartice uz POS aparat na svakom punjaču.