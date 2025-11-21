Teslin Model X izgubio je 180 kilograma, a da to nitko nije ni primijetio

Iako izvana izgleda gotovo identično kao i model iz 2015., najnoviji Tesla Model X značajno je lakši zahvaljujući nizu pametnih inženjerskih poboljšanja

Današnji Model X na prvi pogled izgleda gotovo nepromijenjeno u odnosu na verziju koja je debitirala 2015. godine. Ipak, ispod poznate siluete krije se stroj koji je tijekom godina doživio suptilne, ali značajne promjene. Unutrašnjost je profinjenija, a u perjanici ponude, verziji Plaid, nudi performanse koje mogu postidjeti i superautomobile.

Međutim, ono što mnogi ne znaju jest da je najnoviji Model X i osjetno lakši od originala. Prema pisanju portala Carscoops, u eri kada novi automobili postaju sve teži, Model X je tiho krenuo suprotnim smjerom i izgubio gotovo 181 kilogram.

Električna dijeta na Teslin način

Dodavanje sigurnosne tehnologije, veće baterije i sve duži popisi standardne opreme obično podižu masu vozila. Ipak, Tesla je uspjela postići suprotno. Lars Moravy, Teslin potpredsjednik za automobilski inženjering, objasnio je ključne promjene. Originalni model koristio je teški indukcijski motor na stražnjoj osovini. Današnji modeli opremljeni su lakšim motorom sa stalnim magnetima i novim poluosovinama, što je donijelo uštedu od otprilike 45 kg.

Značajne promjene dogodile su se i na baterijskom paketu. Tesla je 2021. godine počela koristiti energetski gušće ćelije, što je omogućilo uklanjanje čak 300 ćelija iz paketa. Zajedno s poboljšanjima u strukturi samog kućišta baterije, ova je izmjena skinula dodatnih 41 kg.

Foto: Tesla

Svaki gram je bitan

Optimizacija se nastavila i u kabini, gdje je ušteđeno oko 36 kg. Moravy navodi da se sada koriste tanji materijali, a komponente zračnih jastuka integrirane su izravno u krovnu oblogu. Dodatne uštede postignute su na nizu drugih mjesta:

Verzija s pet sjedala: Uklanjanjem postolja za montažu trećeg reda sjedala ušteđena su 22 kg

Uklanjanjem postolja za montažu trećeg reda sjedala ušteđena su 22 kg Ožičenje i pojasevi: Promjenom strukture i montaže sigurnosnih pojaseva ušteđeno je gotovo 3 kg, dok je optimizacijom visokonaponskih kabela masa smanjena za dodatnih 20 kg

Promjenom strukture i montaže sigurnosnih pojaseva ušteđeno je gotovo 3 kg, dok je optimizacijom visokonaponskih kabela masa smanjena za dodatnih 20 kg Karoserija: Korištenje velikih aluminijskih odljevaka (tzv. "megacastings") smanjilo je masu za 9 kg, istovremeno povećavajući krutost karoserije

Korištenje velikih aluminijskih odljevaka (tzv. "megacastings") smanjilo je masu za 9 kg, istovremeno povećavajući krutost karoserije Paneli: Čak su i prednji i stražnji odbojnici stanjeni za 0.6 milimetara, što je donijelo uštedu od 4.5 kg

Naravno, nisu sve promjene išle u smjeru smanjenja mase. Nešto teži kotači, glavčine i poboljšana zvučna izolacija vratili su nekoliko kilograma, no ukupan rezultat je impresivan.

Najnoviji Tesla Model X dokaz je da je pažljivim inženjeringom i postupnim poboljšanjima moguće stvoriti lakši automobil bez kompromisa po pitanju performansi ili sigurnosti. U konačnici, lakši je za otprilike 227 kilograma od konkurentskog modela BMW iX xDrive50, unatoč tome što je veći.