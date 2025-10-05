Teslin patent za Cybertruck mogao bi ga učiniti još ružnijim – ali i efikasnijim

Američki proizvođač električnih vozila prijavio je patent za inovativni dodatak na napuhavanje koji bi trebao značajno smanjiti otpor zraka i poboljšati efikasnost Cybertrucka prilikom vuče prikolica

Autonet.hr nedjelja, 5. listopada 2025. u 06:00
📷 Render / Electrek
Render / Electrek

Iz Tesle su nedavno podnijeli patentnu prijavu za uređaj koji bi trebao značajno unaprijediti aerodinamičku efikasnost Cybertrucka pri vuči tereta. No, čim vidite kako su to zamislili učiniti, bit će vam jasno da bi taj dodatak mogao pridonijeti već ionako polarizirajućem, da ne kažemo ružnom, izgledu Cybertrucka. Drugim riječima, ako vam taj kamionet dosad nije bio ružan – sad će sigurno postati.

Dizajn Cybertrucka već je ionako predmet brojnih rasprava, a njegov oblik vođen je činjenicom da kamionet mora biti aerodinamički učinkovit, ali i da je izrađen inovativnom metodom egzoskeleta. Iako je kao takav uspio postići niži koeficijent otpora zraka u usporedbi s prosječnim pick-upovima, ta prednost uvelike se gubi prilikom vuče prikolice. Prikolica stvara značajan otpor zraka koji negativno utječe na domet i potrošnju energije, a novi Teslin patent osmišljen je kako bi riješio upravo taj problem.

Usmjerivač zraka na napuhavanje

Rješenje koje patentna prijava prikazuje jest aerodinamični deflektor, odnosno usmjerivač protoka zraka – na napuhavanje. Kako se navodi u sažetku patenta, komponenta je to izrađena od kompozitnog dvoslojnog poliestera, materijala od kojeg se inače izrađuju SUP daske, čamci, šatori, plutajuće sprave za skakanje i zabavu, uglavnom proizvodi koji svoj oblik dobivaju pumpanjem zraka u zračne komore.

Iz patentne prijave
Iz patentne prijave

Teslin uređaj dizajniran je za montiranje na teretni prostor Cybertrucka, a tamo bi se, kad je to potrebno, napuhao, podigao poput rampe i zatvorio zračni prostor između kamioneta i prikolice. Na taj način praktički bi produljio kut vjetrobranskog stakla preko prikolice, usmjeravajući strujanje zraka oko nje i smanjujući ukupni aerodinamički otpor.

Optimizacija protoka

Patentna prijava detaljno opisuje i mehanizam za regulaciju tlaka unutar komora te različite načine pričvršćivanja na vozilo, uključujući sustave vodilica, magnetske kopče i brze spojnice, kako bi se osiguralo sigurno i lako postavljanje. Ideja kao takva nije glupa – "napuhanac" bi djelovao kao aerodinamični deflektor, optimizirajući protok zraka oko vozila i prikolice. Time bi se izravno utjecalo na smanjenje otpora i, posljedično, na povećanje energetske efikasnosti i dometa vozila tijekom vuče.

No, izgled inovacije ono je što će zasigurno izazvati kontroverze. Vlasnicima Cybertrucka pak, naviknutima na znatiželjne poglede prolaznika, još koja okrenuta glava vjerojatno neće smetati.



