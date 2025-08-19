Teslin produženi Model YL sa šest sjedala službeno lansiran u Kini

Već neko se vrijeme piše da će Tesla proširiti svoju ponudu redizajniranim modelom Y, SUV-om koji će dobiti "pravi" treći red sjedala. To se napokon i dogodilo, ali za sada isključivo na kineskom tržištu

Autonet.hr utorak, 19. kolovoza 2025. u 19:00

Teslin Model Y najprodavaniji je njihov model već nekoliko godina u nizu te jedan od najprodavanijih SUV-a u svijetu uopće. Kao takav, lani je dobio nadogradnju na verziju sa sedam sjedala, kod koje su dva sjedala u trećem redu bila stisnuta u postojeću formu automobila, čime se dobilo dodatna dva mjesta primarno namijenjena prijevozu djece. No, nedavno se počelo špekulirati o tome da će Model Y dobiti i pravu produženu karoserijsku izvedbu s "pravim" trećim redom sjedala – i upravo se to dogodilo, ali prvo na kineskom tržištu.

Veći, teži i skuplji

Na Teslinom je kineskom webshopu u konfiguratoru postao dostupan Model YL, produženi SUV sa sada šest sjedala pune veličine. Automobil je narastao oko 34 milimetra u visinu te 184 mm u dužinu, dok mu je međuosovinski razmak povećan za 150 mm. Prednji trag kotača širi je za 20 mm, dok je stražnji sužen za 12 mm. Prtljažni prostor zapremnine je 2.539 litara, što nije zanemarivo povećanje u odnosu na 2.138 l kod modela s pet sjedala. Masa vozila je, shodno svemu navedenome, narasla za 96 kg, no unatoč tome Model YL ubrzat će do 100 km iz mjesta za samo 4,5 sekunde, tek 0,2 sekunde sporije od  klasičnog Modela Y.

Ugrađeni prednji elektromotor snage je 142 kW, a stražnji 198 kW. Deklarirani domet nove izvedbe je 751 kilometara (prema kineskom, nešto benevolentnijem standardnom ciklusu CLTC). Kapacitet NCM baterije je 82 kWh. To je doseg sličan onome koji nudi Model Y Long Range AWD.

Kad je riječ o cijeni, ona počinje od 339.000 juana (oko 40.400 eura) i za oko 3.000 eura je viša od cijene spomenutog usporedivog Modela Y Long Range AWD. Prve isporuke najavljene su za rujan.



