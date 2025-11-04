Toyotin električni trkaći bolid s preko 400 KS testira granice EV platforme

Toyota će na sajmu SEMA u Las Vegasu predstaviti novi električni bZ Time Attack, trkaći model projektiran za savladavanje brzinskih ispita i brdskih staza, izrađen uz 3D ispis te naprednu aerodinamiku

Autonet.hr utorak, 4. studenog 2025. u 06:00

Ovoga se tjedna u Las Vegasu održava SEMA Show 2025., sajam automobila i povezanih tehnologija, na kojem će Toyota prikazati svoj prvi baterijsko-električni trkaći koncept, nazvan bZ Time Attack Concept. Riječ je o namjenski izgrađenom vozilu, projektiranom za savladavanje brzinskih ispita na stazama i brdskih utrka. Iz japanske kompanije kažu da mu je cilj istražiti potencijal Toyotine BEV tehnologije u motorsportu.

Demo trkaći bolid

Najavljeni model demonstrira naprednu natjecateljsku aerodinamiku, trkaći ovjes i inženjering te značajno povećanje snage u odnosu na serijski model. Temeljen je na platformi s pogonom na sve kotače, novog bZ modela za 2026. godinu, koji u serijskoj izvedbi već isporučuje 338 konjskih snaga i ubrzanje od 0 do 60 milja na sat (0-96,5 km/h) za 4,9 sekundi.

"Ove godine na SEMI htjeli smo se gurnuti u neistraženo područje," izjavio je Marty Schwerter, voditelj izrade i operativni direktor Toyotinog tehničkog centra za motorsport. "To je prilika za istraživanje, učenje i stvaranje nečega što pokazuje koliki potencijal postoji unutar Toyotinih BEV platformi." Schwerter i njegov tim iz Toyota Motorsports Garage suočili su se s jedinstvenim izazovima, poput balansiranja performansi baterije s raspodjelom mase te dizajniranja agresivnog aerodinamičkog paketa, prikladnog za električnu platformu.

Nastao uz pomoć 3D ispisa

"Cilj nije bio jednostavno stvoriti izložbeni primjerak, već vidjeti koliko se nova bZ platforma može pogurati u motorsport okruženju," rekao je Schwerter, ističući kao dva najveća izazova performanse baterije i aerodinamičku integraciju. Kako bi prevladali ove prepreke, tim je primijenio hibridni pristup izradi. Toyota R&D, TRD i mreža dobavljača kombinirali su lasersko skeniranje, CAD razvoj i 3D ispis velikih elemenata. Lukovi blatobrana digitalno su modelirani, ispisani u punoj veličini, a zatim ručno dovršeni.

Rezultat je automobil spušten za 152 mm u odnosu na serijski, s povećanjem traga kotača za isto toliko, kao i potpuno integriranim aero paketom. Elektromotori isporučuju preko 300 kW (više od 400 KS) zahvaljujući prilagođenoj kalibraciji. Unutrašnjost je opremljena krom-molibdenskim zaštitnim kavezom prema FIA-inoj specifikaciji te trkaćim sjedalima. Tu su i 19-inčni BBS Unlimited naplatci s gumama Continental Extreme Contact Sport 02.



