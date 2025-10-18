Toyotin futuristički mikroautomobil razvija se uz potporu britanske vlade

Koncept električnog mini dvosjeda FT-Me, koji se puni i putem solarnih panela, postaje korak bliže proizvodnji u Velikoj Britaniji zahvaljujući poticaju vladajućih u iznosu od 15 milijuna funti

Toyota Motor Europe predstavila je u proljeće ove godine FT-Me, revolucionarni koncept potpuno električnog vozila za mikromobilnost, koji spaja premium dizajn s cjenovnom pristupačnošću. Cilj koncepta je odgovoriti na rastuće potrebe urbanog stanovništva i izazove modernih gradskih sredina, a vozilo je osmišljeno kao izravan konkurent modelima poput Citroëna Ami, Fiata Topolina ili Microlina. Također bi u Europi mogao biti registriran kao četverocikl, što znači da bi ga u većini država članica EU smjeli voziti i maloljetnici (u Hrvatskoj, primjerice, i 16-godišnjaci s dozvolom za kategoriju AM).

Okretan, održiv, štedljiv

Toyotin FT-Me je kompaktni dvosjed nešto kraći od 2,5 metra. Njegov dizajn omogućava mu zauzimanje tek polovice standardnog parkirnog mjesta, odnosno trećine u slučaju okomitog parkiranja. Sa stilske strane kombinira dvobojnu karoseriju, robustan geometrijski dizajn i futurističke detalje.

Jedan od ključnih aspekata koncepta FT-Me je njegova pristupačnost, kako u cjenovnom tako i u smislu dostupnosti mlađim vozačima te osobama s invaliditetom. K tome, inovativni upravljač omogućava upravljanje vozilom isključivo rukama, čineći ga upotrebljivim i za osobe u invalidskim kolicima bez potrebe za dodatnim prilagodbama. Koncept vidljivosti od 360° osigurava maksimalnu preglednost iz kabine, dok napredne značajke povezivosti omogućuju integraciju s pametnim telefonima za ulazak bez ključa.

Vozilo je dizajnirano s naglaskom na održivost, koristeći reciklirane materijale s ciljem smanjenja ugljičnog otiska za 90% u usporedbi s današnjim gradskim automobilima. Njegov pogonski sustav troši tri puta manje energije po kilometru od velikih električnih automobila. Vrhunac tehnologije predstavlja krov sa solarnim panelima koji može dopunjavati glavnu bateriju, dodajući 20 do 30 kilometara dosega dnevno, što za mnoge korisnike eliminira potrebu za klasičnim punjenjem.

Put prema proizvodnji

Toyota namjerava koncept FT-Me pretvoriti u serijski proizvod, što će sada biti olakšano zahvaljujući investiciji od 15 milijuna funti od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva kroz program Drive35. Plan je da se vozilo dizajnira i proizvodi u tvornici u Burnastonu, Derbyshire, gdje se sada sklapa Toyota Corolla. U projektu sudjeluju i partneri: proizvođač dostavnih vozila Elm, tvrtka za materijale Savcor te Sveučilište u Derbyju, koje će istraživati načine na koje će budući kupci koristiti vozilo.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 30,3 milijuna funti, budući da uvjeti vladinog financiranja zahtijevaju da tvrtka ili konzorcij ulože najmanje 50% vlastitih sredstava. FT-Me će biti proizveden u skladu s L6e regulativom za četverocikle, što znači da će biti ograničen na snagu od 8 KS (približno 6 kW) i maksimalnu brzinu od 45 km/h.