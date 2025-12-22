U Zagrebu otvorena dosad najveća punionica električnih automobila u Hrvatskoj

Eleport je otvorio najveći hub punionica za električne automobile u Hrvatskoj u trgovačkom centru King Cross Zagreb, s ukupno 20 priključaka od čega ih je 12 brzih, snage do 400 kW

Autonet.hr ponedjeljak, 22. prosinca 2025. u 16:46

Pružatelj infrastrukture za punjenje električnih vozila koji djeluje u Srednjoj i Istočnoj Europi, Eleport, otvorio je najveći hub punionica za električne automobile u Hrvatskoj. Smješten je u trgovačkom centru King Cross Zagreb na Jankomiru. Nova stanica za punjenje nalazi se na adresi Ul. Velimira Škorpika 34.

Projekt je dio razvoja domaće infrastrukture za električna vozila i pristupačnosti električne mobilnosti u Zagrebu i regiji. Smještanjem punjača na parkiralištu trgovačkog centra, Eleport i King Cross prate trend pretvaranja trgovačkih centara u čvorišta mobilnosti, u kojima se infrastruktura za električna vozila povezuje s ostalim sadržajima na jednoj lokaciji.

Ukupno 20 priključaka

Ovaj hub raspolaže s ukupno 20 punjača za električna vozila. Instalirano je 12 brzih istosmjernih (DC) punjača snage do 400 kW po priključku, dok je dodatnih osam izmjeničnih (AC) punjača dostupno putem četiri stanice snage do 11 kW. Ukupna priključna snaga lokacije iznosi 1,3 MW, a energija se dinamički raspodjeljuje među DC punjačima radi održavanja učinkovitosti i vremena punjenja, neovisno o broju vozila koja se istovremeno pune.

Punilište je opremljeno zaštitnom nadstrešnicom, a punjenjem se može upravljati putem Eleportove aplikacije. Lokacija King Cross Zagreb odabrana je zbog pozicije na zapadnom ulazu u grad, koja povezuje Zagreb s okolnim gradovima, jadranskom obalom te prometnim pravcima prema Sloveniji, Austriji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Trgovački centar nalazi se u procesu modernizacije, a ugradnja infrastrukture za punjenje električnih automobila dio je te transformacije.

Eleport posluje u šest europskih zemalja – Estoniji, Latviji, Litvi, Poljskoj, Sloveniji i Hrvatskoj te upravlja s više od 800 punjača za električna vozila. Tvrtka planira širenje mreže te je osigurala ili pregovara za više od 1.000 dodatnih punjača čija je instalacija predviđena u razdoblju od 2026. do 2028. godine.



