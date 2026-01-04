Unutrašnjost VW ID. Pola otkriva povratak fizičkih tipki

VW nam je napokon dopustio da zavirimo u unutrašnjost novog ID. Pola, otkrivajući njegov produkcijski interijer prije službenog debija ovog električnog subkompakta kasnije ove godine. Najveća vijest? Dugo očekivani povratak stvarnih, fizičkih tipki.

Kao prvo vozilo u potpunosti dizajnirano pod vodstvom novog šefa dizajna VW-a, Andreasa Mindta, ID. Polo označava promjenu smjera spajanjem taktilnih kontrola s modernom tehnologijom u paketu koji je znatno jednostavniji za korištenje. Očekuje se da će se ova filozofija prenijeti i na druge nove ili osvježene VW-ove modele u bliskoj budućnosti.

Gumbi su se vratili

Nestali su dodirni klizači i haptičke ploče koje su frustrirale mnoge vlasnike modela ID.3 i drugih novijih VW-ovih vozila. Na njihovo mjesto dolaze prave fizičke kontrole, uključujući nazubljeni kotačić za glasnoću i tradicionalni raspored s četiri prekidača za prozore. Redizajnirani upravljač vraća grupirane fizičke tipke za tempomat i funkcije infotainment sustava, dajući prednost upotrebljivosti nad vizualnim trikovima.

Digitalni vozačev zaslon od 10,25 inča, postavljen izravno na armaturnu ploču, signalizira povratak konvencionalnom pristupu, zamjenjujući neobično pozicioniran zaslon na stupu upravljača kod modela ID.3. VW je opremio jedinicu novim softverom koji donosi dodatnu funkcionalnost uz nekoliko nostalgičnih detalja. Pritiskom na tipku, vozači mogu prebaciti na retro inspiriranu grafiku koja podsjeća na instrumente i vizuale kazeta klasičnih Golfova iz osamdesetih godina.

ID. Polo unutrašnjost Foto: VW

Veći 13-inčni zaslon osjetljiv na dodir za infotainment sustav usidren je na središnjoj konzoli i također ima koristi od novog pristupa kontrolama. Nestali su polarizirajući dodirni klizači za glasnoću i temperaturu. Umjesto toga, ispod zaslona nalazi se uredan red fizičkih tipki za HVAC kontrole i svjetla upozorenja. Okretni kotačić upravlja podešavanjem glasnoće i služi kao birač pjesama ili radijskih postaja.

Kako prenosi Carscoops, sama kabina odiše toplijim tonom, s recikliranom tkaninom koja se proteže preko armaturne ploče, vrata, pa čak i središnje konzole. VW je zadržao svoj poznati neobičan detalj na pedalama, koje i dalje imaju simbole za reprodukciju i pauzu.

ID. Polo unutrašnjost Foto: VW

Platforma, pogon i cijena

S duljinom od 4.053 mm, širinom od 1.816 mm i visinom od 1.530 mm te međuosovinskim razmakom od 2.600 mm, novi električni Polo dijeli slične dimenzije sa svojim pandanom s motorom s unutarnjim izgaranjem.

ID. Polo će se lansirati s izborom dva tipa baterija i tri motora smještena sprijeda, s maksimalnom snagom od 208 KS. Snažnija GTI varijanta od 223 KS stiže sljedeće godine. Opcije baterija uključuju LFP paket od 37 kWh i napredniju NMC jedinicu od 52 kWh s "cell-to-pack" konstrukcijom. Mogućnosti punjenja kreću se od 90 do 130 kW, ovisno o specifikaciji, a cijeli asortiman temelji se na VW-ovoj MEB+ platformi.

Iako je Volkswagen najavio početnu cijenu od 25.000 eura u Njemačkoj, tvrtka je nedavno potvrdila da će pri lansiranju biti dostupne samo verzije s višim razinama opreme. To znači da će početna cijena vjerojatno biti bliža iznosu od 30.000 eura, ovisno o konfiguraciji. Više o tome pročitajte u našem tekstu u nastavku.