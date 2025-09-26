Uz najavu za ForTwo i Smart ForFour mogao bi dobiti električnog nasljednika

Nakon što je prethodni model s četiri sjedala ugašen početkom desetljeća, marka u vlasništvu Mercedesa i Geelyja razmatra njegov povratak kako bi racionalizirala troškove razvoja za nadolazeći model #2

Autonet.hr petak, 26. rujna 2025. u 18:31

Marka Smart, danas u zajedničkom vlasništvu Mercedesa i Geelyja, razmatra razvoj nasljednika modela ForFour. Informacije o tome stižu u trenutku dok se tvrtka priprema za veliku transformaciju ponude, koja uključuje lansiranje najavljenog gradskog automobila #2 sljedeće godine, nasljednika legendarnog modela ForTwo, kao i značajna ažuriranja za crossovere #1 i #3. Njima će se pridružiti i perjanica ponude, SUV #5, čije isporuke počinju uskoro.

Drugi model zbog uštede

Iako konkretni planovi za lansiranje novog ForFoura još ne postoje, europski izvršni direktor Smarta, Dirk Adelmann, dao je naslutiti da je to smjer o kojem marka ozbiljno razmišlja. Prethodni gradski automobil s četiri sjedala prestao se proizvoditi na prijelazu desetljeća. Poput svog budućeg bratskog modela #2, koji je nasljednik popularnog Fortwoa, i novi ForFour vjerojatno će biti dizajniran i projektiran za Europu te koristiti istu platformu, a naziv bi mu trebao, logično, biti #4.

Adelmann je za AutoCar naglasio da im je automobil poput novog ForFoura nužan kako bi se opravdali ogromni troškovi stvaranja nove platforme za model #2. "Potrebna nam je ekonomija razmjera", izjavio je, dodajući kako je izazov bio učiniti platformu dovoljno malom za model #2, dok je njezino blago proširenje za potencijalni veći model znatno lakši zadatak. Dizajn budućeg modela s četiri sjedala pratio bi i stil još uvijek javno neotkrivenog modela #2.

Zajednički razvoj za Europu

Smart s ovim projektom prvi put novu platformu razvija zajednički u razvojnim pogonima Geelyja u Kini te Mercedesa u Europi, s obzirom na to da je automobil primarno namijenjen europskom tržištu. To predstavlja promjenu u odnosu na modele #1, #3 i #5, koje je u potpunosti projektirao Geely, dok je Mercedes bio zadužen tek za dizajn.

U slučaju da dobije zeleno svjetlo, novi model #4 zaokružit će potpunu obnovu Smartove game i ponuditi praktičniju, obiteljsku alternativu dvosjedu, ali u prepoznatljivom obliku gradskog vozila.



