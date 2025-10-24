Varaždin testira autonomni minibus u sklopu europskog projekta

Demonstracija autonomnog minibusa na varaždinskom aerodromu dio je europskog projekta GINEVRA koji razvija smjernice za odgovorno uvođenje inovacija u gradski promet

Na varaždinskom aerodromu ove je srijede održana simulacija i demonstracija upotrebe autonomnog vozila u sklopu europskog projekta GINEVRA. U kontroliranim uvjetima minibusom bez vozača provozali su se novinari, lokalni političari, zaposlenici gradske uprave, predstavnici Sveučilišta Sjever, učenici te osobe s invaliditetom. Cilj testiranja bio je prikupiti dojmove i podatke o iskustvu vožnje koje će poslužiti razvoju smjernica za sigurnu i održivu implementaciju tehnologije autonomnih vozila u manjim urbanim sredinama.

Međunarodna suradnja

Sudionici iz Varaždina, zajedno s partnerima iz sedam europskih zemalja te austrijskom agencijom SURAAA, proveli su niz anketa prije i nakon same vožnje. Prikupljeni podaci postat će dio zajedničke baze znanja projekta GINEVRA, kojim koordinira Interreg Central Europe program Europske unije. Projekt, vrijedan više od 2,5 milijuna eura, okuplja 11 partnera i tri suradnika.

Grad Varaždin u projektu sudjeluje s proračunom od 160.800 eura, a doprinos mu je usmjeren na jačanje institucionalne suradnje i pripremu temelja za odgovorno uvođenje autonomne mobilnosti u srednjoeuropske gradove.

Autonomija 4. razine

Demonstraciju vozila predstavila je Olga Ismailov iz austrijske agencije SURAAA, koja se razvojem autonomnih tehnologija bavi od 2017. godine. Predstavljeno vozilo razine autonomije L4 kreće se potpuno samostalno, bez potrebe za vozačem, unutar unaprijed definiranih ruta.

Ismailov je istaknula da takva vozila ne predstavljaju samo tehnološki napredak, već i poziv na odgovornu urbanu tranziciju – onu koja uključuje građane, institucije i sustave upravljanja u oblikovanju budućnosti gradskog prometa.

Navya shuttle

Prema prikazanome, riječ je o autonomnom minibusu Autonom Shuttle Evo 3, francuske kompanije Navya Mobility. Električni je to samovozeći minibus bez prostora za vozača, s mjestom za prevesti do 15 putnika te sa zanimljivim dvosmjernim dizajnom, u kojem su mu prednja i stražnja strana identične – odnosno može voziti na jednu ili drugu stranu. Opremljen je senzorima poput lidara, kamera i radara, koristi vlastiti Navyin sustav autonomne vožnje i sposoban je za nadgledanu autonomiju 4. razine (SAE L4) u kontroliranim okruženjima. Kao takav, idealan je za zračne luke, studentske kampuse, a već je u upotrebi na nizu takvih lokacija diljem svijeta.