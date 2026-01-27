Volkswagen ID.2 postao je ID. Polo, a ID.4 postaje – ID. Tiguan

Električni crossover uz redizajn dobiva novo-staro ime kako bi iskoristio prepoznatljivost uspješnog modela s klasičnim motorima, a promjena dolazi uz osvježeni izgled te tehnička unaprjeđenja

Autonet.hr utorak, 27. siječnja 2026. u 21:20

Volkswagen je službeno potvrdio plan preimenovanja svojeg električnog crossovera ID.4 u ID. Tiguan, čime ovaj koncern nastoji osnažiti prepoznatljivost svojih električnih modela. Sindikat IG Metall Emden potvrdio je ovu vijest tijekom nedavne press konferencije u Njemačkoj, a promjena imena stupit će na snagu s lansiranjem nadograđene verzije kasnije ove godine. Sa sličnim ciljem očuvanja prepoznatljivih imena nedavno je bilo potvrđeno i da će jeftini električni model, razvijan pod kodnim nazivom ID.2all, komercijalno bit imenovan ID. Polo.

Hoće li i ID.7 postati ID. Passat?

Nova strategija imenovanja dio je šire promjene u Volkswagenovu pristupu električnim vozilima, prema kojoj planiraju napustiti numerički sustav oznaka ID. modela u korist poznatih naziva iz svoje tradicionalne ponude. Logično, takva nomenklatura otvara i mogućnost da će električna limuzina ID.7 biti preimenovana u ID. Passat, iako to još nije službeno potvrđeno.

Nadograđeni ID. Tiguan donijet će i značajne promjene u dizajnu kako bi se stilski više približio novom klasičnom Tiguanu. Špijunske fotografije testnih vozila, koje su se ovih dana pojavile na Internetu, otkrivaju osvježeni prednji dio i tradicionalne vanjske kvake umjesto dosadašnjih, koje su bile "nevidljivo" uklopljene u panele vrata.

Aktualni ID.4
Sveobuhvatni redizajn

Unutrašnjost će također doživjeti redizajn, s najavljenim povratkom fizičkih tipki i jednostavnijim korisničkim sučeljem, kao i u modelu ID. Polo. S tehničke strane, ID. Tiguan će prijeći na nadograđenu MEB+ platformu, dobiti novi elektromotor za osnovnu verziju te najvjerojatnije jeftiniju LFP kemiju baterijskih ćelija u osnovnoj varijanti.

Proizvodnja ID. Tiguanа bit će koncentrirana isključivo u tvornici u Emdenu u Njemačkoj, dok će proizvodnja u pogonu Zwickau biti postupno ukinuta. Prema informacijama sindikata IG Metall, proizvodnja novog modela trajat će najmanje do kraja 2031. godine. Službena premijera ID. Tiguanа očekuje se do kraja godine, a tada bi trebala započeti i njegova prodaja u Europi. SUV coupé verzija modela ID.4, nazvana ID.5, bit će ukinuta i neće dobiti nasljednika.



