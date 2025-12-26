Volkswagen ID.Unyx 08: novi električni SUV s dosegom od 730 kilometara, samo za Kinu

Električni model razvijen je isključivo za kinesko tržište, nudi naprednu 800-voltnu arhitekturu, doseg veći od 700 km i sustav autonomne vožnje razine L2++ te futuristički dizajn kakvog u Europi ne nude

Volkswagen je službeno predstavio svoj najnoviji električni model, ID.Unyx 08, veliki SUV koji predstavlja značajan iskorak u strategiji tvrtke za kinesko tržište. Ovaj model, razvijen pod sloganom "U Kini, za Kinu", pozicioniran je kao čisto električni SUV, a proizvodit će ga podružnica Volkswagen Anhui. Svojim dimenzijama, koje uključuju duljinu od točno 5.000 mm i međuosovinski razmak od 3.030 mm, ID.Unyx 08 nudi prostranost i robusnost, dok ga dizajn s uskim dnevnim svjetlima i osvijetljenim logotipom vizualno značajno odvaja od europskih ID. modela.

​Tehnološki iskorak

Pod haubom ID.Unyx 08 donosi impresivne tehničke specifikacije, ne baš svojstvene Volkswagenu kakvog poznajemo. Zahvaljujući 800-voltnoj arhitekturi omogućeno je iznimno brzo punjenje, a kupci će moći birati između dva kapaciteta baterije – kapaciteta 82,4 kWh i 95 kWh – što u najsnažnijoj konfiguraciji omogućuje doseg do čak 730 kilometara prema kineskom standardu CLTC. Za pogon je zadužen električni motor snage 230 kW (308 KS).

​Osim pogonskog sklopa, Volkswagen je veliki naglasak stavio na napredne tehnologije i softverska rješenja. Vozilo je opremljeno naprednim sustavom za pomoć u vožnji (ADAS) razine L2++, koji uključuje funkcije poput "parking-to-parking" navigacije. Unutrašnjost donosi razne pametne inovacije, uključujući AI inteligentnog asistenta s 3D avatarom koji koristi velike jezične modele za interakciju s putnicima, čime se naglašava usmjerenost na mlađu, tehnološki osviještenu publiku. Dizajnerski jezik modela ID.Unyx 08 i izvana donosi osvježenje, s dvostrukim bočnim linijama i skrivenim kvakama na vratima, dok stražnji dio karakteriziraju minimalistička ravna svjetla.

Ovaj model, čiji se izlazak na tržište očekuje tijekom 2026. godine, ključni je dio Volkswagenove serije ID.UX, prepoznatljive po zlatnom logotipu brenda. Iako dijeli određene stilske elemente s manjim modelom ID.Unyx 06, "osmica" donosi znatno veće dimenzije i napredniju platformu, ciljajući na segment kupaca koji traže luksuz i vrhunsku tehnologiju. Vrlo zanimljivom se čini i početna cijena, koja će na kineskom tržištu iznositi oko 25.000 eura, preračunato u našu valutu.