Volkswagen mijenja nomenklaturu: Električni modeli vraćaju poznata imena, prvi stiže ID. Polo

Njemački automobilski div napušta brojčane oznake za svoje električne modele, prenoseći svima poznata imena u ID. obitelj kako bi električnu mobilnost učinio prepoznatljivijom

Autonet.hr četvrtak, 4. rujna 2025. u 11:13

Volkswagen je najavio zaokret u strategiji imenovanja svojih modela, čime će poznate oznake automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem prenijeti na svoju potpuno električnu obitelj poznatu pod kraticom ID. Prvi model koji će označiti ovu novu eru bit će ID.Polo, čiji se dolazak na tržište očekuje 2026. godine, a temelji se na konceptnom vozilu ranije poznatom kao ID.2all. Ovim potezom tvrtka želi spojiti tradiciju i prepoznatljivost svojih najjačih brendova s tehnološkim napretkom električne mobilnosti.

Spajanje svjetova

"Naša imena modela čvrsto su usidrena u svijesti ljudi. Ona predstavljaju snažan brend i utjelovljuju karakteristike poput kvalitete, bezvremenskog dizajna i tehnologije za sve. Zato prenosimo naša dobro poznata imena u budućnost. ID. Polo je tek početak", izjavio je Thomas Schäfer, izvršni direktor Volkswagena. Strategija podrazumijeva da će se sa svakom novom generacijom modela uspostavljena imena prenositi u električni portfelj, dok će vozila s konvencionalnim pogonima zadržati svoje dosadašnje nazive, olakšavajući tako kupcima snalaženje u ponudi.

Oznaka ID. i dalje će simbolizirati napredne tehnologije i električnu mobilnost, dok ime Polo sa sobom nosi nasljeđe kvalitete, sigurnosti i demokratizacije inovacija. Novi ID. Polo bit će lansiran u godini obilježavanja 50. obljetnice modela Polo, spajajući tako najbolje od oba svijeta.

Uz standardnu izvedbu, Volkswagen u električni svijet prenosi i jednu od svojih najjačih marki – GTI. Također za 2026. godinu najavljen je početak proizvodnje modela ID.Polo GTI, temeljenog na konceptu ID.GTI, koji će nuditi izvanrednu dinamiku i užitak u vožnji. Time se sportske performanse, po kojima je GTI poznat, integriraju u održivu budućnost električnih vozila.

Premijere u Münchenu

Još uvijek kamuflirani ID. Polo i ID. Polo GTI imat će svoj prvi javni nastup na sajmu IAA MOBILITY u Münchenu, koji se održava od 8. do 14. rujna. Dan prije službenog otvaranja sajma, 7. rujna, Volkswagen će svjetskom premijerom otkriti i konceptno vozilo za električni kompaktni SUV pod nazivom ID. CROSS Concept. Proizvodna verzija ovog koncepta, nazvana ID. Cross, bit će lansirana krajem 2026. godine kao električni pandan modelu T-Cross.



