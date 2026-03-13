Volkswagen odlučio model ID.3 doradit i preimenovat u ID.3 Neo

Pripremljene su nove funkcije poput digitalnog ključa i proširene trgovine aplikacija. Tu je i unaprijeđeni sustav Travel Assist s prepoznavanjem semafora te One Pedal Driving

Autonet.hr petak, 13. ožujka 2026. u 05:30

Dobro znamo kako je Volkswagen imao velikih problema sa softverom na novoj generaciji električnih modela iz ID. serije. To je nešto što žele zaboraviti, a što pokazuju i činjenicom da obnovljeni model ID.3, uskoro predstavljaju i s dorađenim imenom. Tako će sredinom travnja predstaviti dorađeni model i to imena ID.3 Neo. Glavni naglasak stavljen je na najnoviju generaciju softvera koja ovom električnom kompaktu donosi niz novih funkcija.

Isto tako, i modeli ID.4, ID.5 i ID.7 uskoro će biti dostupni za narudžbu kao prvi modeli opremljeni ovim softverom, navedenim funkcijama i novim Innovision infotainment sustavom. Osim toga, svi novi ID. modeli sada nude mogućnost napajanja vanjskih uređaja - od električnih roštilja do e-bicikala - snagom do 3,6 kW, izravno iz visokonaponske baterije putem funkcije Vehicle-to-Load.

Softver i hardver razvijeni su kako bi ispunili nove i buduće regulatorne zahtjeve. To uključuje europski standard emisija Euro 7, zatim kalifornijski standard ZEV3 (Zero Emission Vehicle) te EU direktivu GSR2 (General Safety Regulation 2), čiji je cilj dodatno povećanje sigurnosti u cestovnom prometu.

Novi ID. modeli opremljeni su Innovision infotainment sustavom koji uključuje i novu trgovinu aplikacija integriranu u In-Car Shop. Ona omogućuje digitalnu, fleksibilnu i vozilu prilagođenu aktivaciju ili proširenje funkcija i usluga. Kao i kod pametnih telefona, dostupne su popularne aplikacije iz područja glazbe, video streaminga, parkiranja, punjenja i gaminga.

Novost je i digitalni ključ koji dolazi kao opcija za sve modele. Omogućuje praktičan pristup vozilu putem mobilnog uređaja (pametan telefon ili pametni sat). Digitalni ključ nadopunjuje klasični ključ, a komunikacija se odvija bežično, slično beskontaktnom plaćanju, bez potrebe za posebnom aplikacijom. Istodobno dolazi i do promjene koncepta upravljanja: svi budući ID. modeli imaju fizičke tipke na upravljaču koje omogućuju intuitivnije upravljanje funkcijama.

Nova poboljšanja tiču se područja pogona i baterija. Osnovni modeli ID.4 i ID.5 Pure opremljeni su novim pogonskim sustavom APP 350 snage 140 kW (190 KS), koji nudi veći okretni moment i manju potrošnju energije u odnosu na prethodne motore APP 310. Time se, primjerice, doseg modela ID.4 povećava i do 40 km (WLTP). Napaja se iz nove litij-željezo-fosfatnom (LFP) visokonaponskom baterijom, 58 kWh neto kapaciteta.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi