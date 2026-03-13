Volkswagen odlučio model ID.3 doraditi i preimenovati u ID.3 Neo

Pripremljene su nove funkcije poput digitalnog ključa i proširene trgovine aplikacija. Tu je i unaprijeđeni sustav Travel Assist s prepoznavanjem semafora te One Pedal Driving

Dobro znamo kako je Volkswagen imao velikih problema sa softverom na novoj generaciji električnih modela iz ID. serije. To je nešto što žele zaboraviti, a što pokazuju i činjenicom da obnovljeni model ID.3, uskoro predstavljaju i s dorađenim imenom. Tako će sredinom travnja predstaviti dorađeni model i to imena ID.3 Neo. Glavni naglasak stavljen je na najnoviju generaciju softvera koja ovom električnom kompaktu donosi niz novih funkcija.

Isto tako, i modeli ID.4, ID.5 i ID.7 uskoro će biti dostupni za narudžbu kao prvi modeli opremljeni ovim softverom, navedenim funkcijama i novim Innovision infotainment sustavom. Osim toga, svi novi ID. modeli sada nude mogućnost napajanja vanjskih uređaja - od električnih roštilja do e-bicikala - snagom do 3,6 kW, izravno iz visokonaponske baterije putem funkcije Vehicle-to-Load.

Softver i hardver razvijeni su kako bi ispunili nove i buduće regulatorne zahtjeve. To uključuje europski standard emisija Euro 7, zatim kalifornijski standard ZEV3 (Zero Emission Vehicle) te EU direktivu GSR2 (General Safety Regulation 2), čiji je cilj dodatno povećanje sigurnosti u cestovnom prometu.

Novi ID. modeli opremljeni su Innovision infotainment sustavom koji uključuje i novu trgovinu aplikacija integriranu u In-Car Shop. Ona omogućuje digitalnu, fleksibilnu i vozilu prilagođenu aktivaciju ili proširenje funkcija i usluga. Kao i kod pametnih telefona, dostupne su popularne aplikacije iz područja glazbe, video streaminga, parkiranja, punjenja i gaminga.

Novost je i digitalni ključ koji dolazi kao opcija za sve modele. Omogućuje praktičan pristup vozilu putem mobilnog uređaja (pametan telefon ili pametni sat). Digitalni ključ nadopunjuje klasični ključ, a komunikacija se odvija bežično, slično beskontaktnom plaćanju, bez potrebe za posebnom aplikacijom. Istodobno dolazi i do promjene koncepta upravljanja: svi budući ID. modeli imaju fizičke tipke na upravljaču koje omogućuju intuitivnije upravljanje funkcijama.

Nova poboljšanja tiču se područja pogona i baterija. Osnovni modeli ID.4 i ID.5 Pure opremljeni su novim pogonskim sustavom APP 350 snage 140 kW (190 KS), koji nudi veći okretni moment i manju potrošnju energije u odnosu na prethodne motore APP 310. Time se, primjerice, doseg modela ID.4 povećava i do 40 km (WLTP). Napaja se iz nove litij-željezo-fosfatnom (LFP) visokonaponskom baterijom, 58 kWh neto kapaciteta.