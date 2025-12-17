Volkswagen otkrio detalje i cijenu nadolazećeg električnog ID. Pola

Novi električni model stiže sljedeće godine uz prostraniju unutrašnjost, naprednu baterijsku tehnologiju i cijenu od 25.000 eura, a s njime počinje i povratak poznatih imena u Volkswagenovu ponudu

Volkswagen je službeno najavio dolazak modela ID. Polo, prvog od četiri nova električna automobila u segmentu malih i kompaktnih vozila, čija se premijera očekuje u proljeće 2026. godine. S početnom cijenom od 25.000 eura, cilj njemačkog proizvođača je učiniti električnu mobilnost dostupnijom širem krugu kupaca u Europi.

Nova generacija, stara imena

Thomas Schäfer, izvršni direktor marke Volkswagen, istaknuo je kako ovaj model označava početak nove generacije vozila koja kombinira svjež dizajn, intuitivno upravljanje i vrhunske vozne karakteristike, uz povratak etabliranih imena modela. Prototipovi ID. Pola već se nalaze u završnim fazama testiranja diljem svijeta kako bi se osigurala najviša kvaliteta, a iz kompanije su objavili i galeriju fotografija novog modela, doduđe u kamuflaži.

Tehničke specifikacije otkrivaju da će ID. Polo pri lansiranju biti dostupan u tri razine snage: 85 kW (116 KS), 99 kW (135 KS) i 155 kW (211 KS), dok će sportska GTI verzija sa 166 kW uslijediti kasnije tijekom sljedeće godine. Osnovne izvedbe bit će opremljene LFP baterijom neto kapaciteta 37 kWh uz mogućnost punjenja snagom do 90 kW. Snažnije verzije koristit će novu NMC varijantu objedinjene baterijske ćelije (Unified Cell) kapaciteta 52 kWh, koja omogućuje doseg do 450 kilometara i punjenje snagom do 130 kW.

Novi model prvi uvodi i dizajnerski jezik "Pure Positive", pod vodstvom šefa dizajna Andreasa Mindta. Vozilo je temeljeno na unaprijeđenoj MEB+ platformi s prednjim pogonom, koja donosi značajne prednosti u iskoristivosti prostora i smanjenju troškova.

Iako je dimenzijama (duljina 4.053 mm) usporediv s klasičnim Polom, električni ID. Polo nudi 24% veći prtljažnik, zapremnine 435 litara, te dodatnih 19 milimetara duljine u unutrašnjosti. Nova "cell-to-pack" tehnologija baterija eliminira potrebu za modulima, čime se smanjuje težina i povećava energetska gustoća za oko 10 posto. Sve to pokreće visoko učinkoviti elektromotor najnovije generacije.

Razvoj ID. Pola rezultat je suradnje unutar grupacije "Brand Group Core", pri čemu su projekt vodili SEAT i CUPRA, dok je dizajn osmišljen u Volkswagenovom centru u Wolfsburgu. Proizvodnja će se odvijati u tvornici u Martorellu u Španjolskoj. Osim naprednog pogona, model će biti opremljen i sustavima asistencije nove generacije, uključujući poboljšani Travel Assist koji po prvi put u ovoj klasi nudi prepoznavanje semafora i znakova stop te potpomognutu promjenu trake na autocesti.