Volkswagen predstavio ID. Polo GTI sa skoro 230 KS

Prvi električni GTI 'do stotke' ubrzava za 6,8 sekundi, nudi doseg do 424 km i brzo punjenje od 10 do 80 posto za 24 minute

Autonet.hr ponedjeljak, 18. svibnja 2026. u 06:00
ID. Polo GTI Foto: Volkswagen
Volkswagen je službeno predstavio prvi potpuno električni model s legendarnom GTI oznakom, novi ID. Polo GTI. Kao što se može odmah i pretpostaviti, riječ je o sportskom električnom gradskom automobilu.

Za razliku od dosadašnje prakse, gdje su sportske izvedbe stizale i po koju godinu kasnije nakon osnovnog modela, električni ID. Polo svoju je GTI verziju dobio svega nekoliko tjedana nakon predstavljanja standardnog modela.

ID. Polo GTI Foto: Volkswagen
ID. Polo GTI pokreće električni sustav APP290 sa 226 konjskih snaga i 290 Nm okretnog momenta koji se prenosi na prednje kotače putem elektronički kontroliranog diferencijala. Do 100 km/h ubrzava za 6,8 sekundi, dok je najveća brzina elektronički ograničena na 175 km/h.

Automobil koristi NMC bateriju kapaciteta 52 kWh koja, prema WLTP standardu, omogućuje doseg do 424 kilometra. Podržano je brzo DC punjenje snagom do 105 kW, pri čemu se baterija od 10 do 80 posto može napuniti za oko 24 minute.

Što se tiče dizajna, GTI izvedba donosi agresivnije branike, razdvojeni stražnji spojler, crvene detalje i serijske 19-inčne naplatke. Posebno se ističe osvijetljena prednja maska s crvenom GTI linijom i matrix LED svjetlima.

ID. Polo GTI Foto: Volkswagen
Sportski karakter nastavlja se i u unutrašnjosti gdje dominiraju crni i crveni detalji, GTI sportska sjedala i detalji inspirirani klasičnim GTI modelima. Kao i kod običnog modela, Volkswagen i kod GTI-ja naglašava povratak fizičkih tipki te odvojenih kontrola klima-uređaja, što je odgovor na kritike korisnika vezane uz potpuno digitalne kontrole u ranijim ID. modelima.

Digitalna instrumentna ploča ima dijagonalu od 10,25 inča, dok infotainment zaslon mjeri 12,9 inča. Zanimljivo je i da sustav nudi „retro“ prikaz inspiriran originalnim Golfom GTI iz 1976. godine.

ID. Polo GTI Foto: Volkswagen
Za one koji brinu - Volkswagena poručuju kako električni GTI ne znači kraj benzinskih sportskih modela. Potvrđeno je da će Golf GTI s motorom s unutarnjim izgaranjem ostati u ponudi još godinama, dok bi potpuno električna deveta generacija Golfa trebala stići oko 2030. godine.

Pretprodaja novog ID. Polo GTI u Hrvatskoj trebala bi krenuti tijekom druge polovice godine. Cijena u Njemačkoj starta od 39.000 eura.

 

