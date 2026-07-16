Volkswagenovi novi e-bicikli koriste automobilsku tehnologiju za veću sigurnost

Volkswagen je u suradnji s tvrtkom n+ predstavio novi električni bicikl koji koristi naprednu tehnologiju iz automobila, uključujući stražnju kameru, radarska upozorenja i HUD naočale

U partnerstvu s premium proizvođačem e-bicikala n+, Volkswagen je predstavio inovativnu liniju električnih bicikala koja umjesto fokusa na snažnije motore i veće baterije u prvi plan stavlja napredne sigurnosne značajke. Cilj je jasan - učiniti bicikliste vidljivijima i svjesnijima svoje okoline, koristeći tehnologiju dosad rezerviranu za automobile.

Sustav Smart View i pametna svjetla

Središnji dio ovog sigurnosnog ekosustava je sustav Smart View, koji kombinira integriranu stražnju kameru visoke razlučivosti s radarskim praćenjem prometa. Na upravljaču se nalazi zaslon koji u stvarnom vremenu prikazuje sliku s kamere montirane na stražnjem blatobranu. To omogućuje vozaču da vidi što se događa iza njega bez potrebe za okretanjem glave, što je čest uzrok gubitka ravnoteže i nesreća.

Istovremeno, radarski senzori, slični onima koje nudi Garmin, neprestano skeniraju okruženje i upozoravaju biciklista na vozila koja se približavaju u njegovom mrtvom kutu. Ova tehnologija uvelike podsjeća na sustave kamera i zrcala koji postaju standard u modernim automobilima te bi mogla predstavljati jedan od najznačajnijih sigurnosnih iskoraka na tržištu e-bicikala posljednjih godina.

Kako bi se dodatno povećala vidljivost, Volkswagen i n+ razvili su i inovativni sustav osvjetljenja. Kroz cijelu gornju cijev okvira proteže se LED traka koja funkcionira kao automobilsko dnevno svjetlo. No, njezina uloga tu ne staje. Prilikom kočenja, traka svijetli crvenom bojom, a kod skretanja jantarnom, jasno signalizirajući namjere biciklista ostalim sudionicima u prometu.

Foto: Volkswagen

Povezani ekosustav za potpunu zaštitu

Sigurnosni paket zaokružen je dodatnom pametnom opremom. Opcionalna pametna kaciga putem Bluetootha se sinkronizira s biciklom i preslikava njegove svjetlosne signale, čime dodatno povećava uočljivost vozača. Kaciga je opremljena i akcelerometrom koji može detektirati pad ili sudar te automatski poslati SMS poruku s lokacijom unaprijed definiranim kontaktima za hitne slučajeve.

Vjerojatno najfuturističkiji dio opreme su pametne naočale. Inspirirane su head-up zaslonima (HUD) u automobilima, a razvili su ih inženjeri s iskustvom u izradi zaslona za kacige borbenih pilota. Naočale projiciraju ključne informacije izravno u vidno polje vozača, poput uputa za navigaciju, upozorenja na vozila u mrtvom kutu i podataka o vožnji, poput brzine i prijeđene udaljenosti. Na taj način, biciklist može zadržati pogled na cesti, a istovremeno imati pristup svim bitnim informacijama.

Unatoč ugrađenoj naprednoj tehnologiji, cijena ovih bicikala konkurentna je premium modelima na tržištu. Sport model, koji uključuje Smart View monitor, počinje s cijenom od oko 3.700 eura. Pametna kaciga i pametne naočale dostupne su kao dodatna oprema, a svaka košta oko 620 eura.