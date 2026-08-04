Volvo EX50: Veći, jeftiniji i napredniji nasljednik modela EX40 stiže 2027.

Volvo priprema novi električni SUV koji će zamijeniti EX40. Očekuje se da će EX50 biti prostraniji, tehnološki napredniji, a cjenovno znatno pristupačniji, s ciljem da se izravno natječe s Teslinim Modelom Y

Autonet.hr utorak, 4. kolovoza 2026. u 20:00
Ilustracija 📷 AI
Ilustracija AI

Volvo planira značajan zaokret u svojoj ponudi električnih vozila. Iako se trenutni model EX40, s početnom cijenom od oko 52.600 eura, prodaje relativno tiho i bez velike pompe, švedska tvrtka navodno priprema potpuno novi model koji bi mogao nositi oznaku EX50. Ovaj potez nije samo puka zamjena modela, već strateško repozicioniranje s ciljem da se električni Volvo učini dostupnijim širem krugu kupaca, a da se pritom ponudi veći i napredniji automobil.

Novi EX50 trebao bi stići u prodajne salone u jesen 2027. godine, a bit će postavljen na novu SPA3 platformu, koja je debitirala na većem i skupljem modelu EX60. Ono što je najzanimljivije jest najavljena cijena. Prema pisanju portala CarScoops, očekuje se da će se EX50 prodavati po cijeni od oko 44.000 eura (na američkom tržištu). To bi ga učinilo znatno jeftinijim od odlazećeg EX40 i daleko privlačnijim kupcima, pogotovo ako uzmemo u obzir da je trenutni EX40 tek oko 2.800 eura jeftiniji od osjetno većeg EX60. S ovakvim cjenovnim pozicioniranjem, Volvo EX50 postaje izravan konkurent najprodavanijim električnim SUV-ovima poput Tesle Modela Y, Hyundaija Ioniq 5 i Forda Mustanga Mach-E.

Proizvodnja u Europi i napredna tehnologija

Proizvodnja novog modela odvijat će se u novoj Volvovoj tvornici u Košicama u Slovačkoj, investiciji vrijednoj 1,16 milijardi eura. Planirani godišnji kapacitet tvornice je 250.000 vozila, a Volvo se nada prodati deset tisuća primjeraka modela EX50 u Sjedinjenim Američkim Državama već u prvoj godini. To bi ga svrstalo među najprodavanije modele marke u Americi, iako izvori napominju da bi proizvođač mogao dati prioritet proizvodnji za europsko tržište.

Iako je malo službenih detalja poznato, navodi se da će EX50 biti duži i viši od modela EX40, što bi trebalo rezultirati prostranijom kabinom i većom privlačnošću za obiteljske kupce. Jedna od ključnih prednosti nove SPA3 platforme je 800-voltna električna arhitektura, koja će omogućiti znatno brže punjenje baterije u usporedbi s postojećom 400-voltnom arhitekturom. Upitan za komentar o novom modelu, glasnogovornik Volva, Thomas McIntyre Schultz, odbio je potvrditi glasine, ali je naglasio: "Nastavit ćemo ulagati u širenje naše ponude električnih vozila".

Sudbina modela XC40 i promjene u dizajnu

Dok se čini da je sudbina električnog EX40 zapečaćena dolaskom novog modela, njegov benzinski blizanac, XC40, mogao bi nastaviti svoj život na tržištu. Špijunski fotografi još su u lipnju snimili testiranje osvježene inačice u Španjolskoj, što sugerira da se Volvo ne odriče tako lako svog popularnog kompaktnog SUV-a s motorom s unutarnjim izgaranjem.

Ažurirani XC40 donosi novi prednji kraj s redizajniranom maskom i modernijim svjetlima. Promjene se nastavljaju na novom odbojniku i dorađenom donjem usisniku zraka. Stražnji dio također je pretrpio izmjene s novim odbojnikom i ažuriranim svjetlima, dok su reflektori postali manji i premješteni. No, promjene nisu samo kozmetičke. Fotografije otkrivaju i značajno preuređenu unutrašnjost koja podsjeća na onu u modelu EX30. Najistaknutija novost je veliki, portretno orijentirani zaslon infotainment sustava koji se izdiže iznad armaturne ploče, što ukazuje na potpunu digitalizaciju kokpita.

Dolazak modela EX50 predstavlja ključan korak u Volvovoj strategiji elektrifikacije. Ponudom većeg, tehnološki naprednijeg, a istovremeno i jeftinijeg vozila, švedski proizvođač jasno pokazuje namjeru da se agresivnije bori za svoj dio kolača na sve konkurentnijem tržištu električnih automobila.

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