Volvo najavljuje novi EX60 s dometom od čak 810 km

Novi električni Volvo EX60 trebao bi postaviti nove standarde u industriji što se tiče dometa i tehnologije brzog punjenja koja omogućuje dopunjavanje dovoljno za 340 km vožnje u svega deset minuta

Volvo je najavio lansiranje svojeg novog potpuno električnog SUV modela, EX60. Prema prvim najavama proizvođača, taj model predstavljat će prekretnicu u ponudi marke, nudeći domet do čak 810 kilometara s jednim punjenjem u konfiguraciji s pogonom na sva četiri kotača. Time EX60 nadmašuje sve dosadašnje električne modele ove tvrtke, ali i mnoge konkurente na tržištu.

Glavni tehnološki direktor Volvo Carsa, Anders Bell, ističe da je EX60 dizajniran s ciljem da izravno odgovori na najveće zabrinutosti kupaca prilikom prelaska na električne pogone, a to su, kao što znamo, domet i brzina punjenja. Nova tehnologija ovom modelu omogućuje da se na brzom punjaču snage 400 kW za samo deset minuta preuzme energija dovoljna za 340 kilometara vožnje. Uz to, svi kupci nadolazećeg modela EX60 ostvarit će pravo na desetogodišnje jamstvo na bateriju.

Domet poput benzinca

Ključ najavljenih performansi leži u SPA3 platformi, najnaprednijoj arhitekturi električnih automobila koju je Volvo dosad razvio. Za razliku od prethodnih modela, EX60 koristi "cell-to-body" tehnologiju kojom se baterija integrira izravno u strukturu vozila. Ovakav pristup, uz vlastiti razvoj elektromotora, značajno smanjuje težinu vozila i povećava energetsku učinkovitost, omogućujući električnom SUV-u domet koji parira automobilima s benzinskim motorima.

Mega casting stražnjeg dijela podnice

Nova 800-voltna arhitektura i softver razvijen unutar tvrtke omogućuju brži protok energije uz manje generiranje topline. U suradnji s tvrtkom Breathe Battery Technologies, u EX60 su integrirani algoritmi koji neprestano prilagođavaju način na koji baterija prima snagu. To joj osigurava da ostane u idealnoj radnoj zoni bez obzira na vremenske uvjete, čime se optimizira njezina dugovječnost i brzina punjenja čak i u ekstremnijim klimatskim uvjetima.

"Kraj ere kompromisa"

Dodatna učinkovitost postignuta je uvođenjem procesa "mega castinga", gdje se stotine manjih dijelova zamjenjuju jednim preciznim odljevkom. Ovaj proces ne samo da smanjuje ukupnu masu vozila, što izravno utječe na povećanje dometa, već optimizira i sam proces proizvodnje.

Najavljeni su pametni pretinci u kabini

Zahvaljujući manjem broju pokretnih dijelova u usporedbi s konvencionalnim vozilima, EX60 zahtijevat će i rjeđe odlaske na redovite servise. Iz Volva poručuju kako ovaj model označava kraj ere kompromisa kod električnih vozila, omogućujući duga putovanja uz minimalna zadržavanja na punionicama. Primjerice, relacije Pariz – Amsterdam, Los Angeles – San Francisco, ili Stockholm – Oslo bit će moguće odvesti bez zaustavljanja na punionicama.

Službena premijera modela EX60 zakazana za 21. siječnja.