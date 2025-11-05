Volvo u Švedskoj uz nove "strujiće" daje besplatno kućno punjenje

Jedan od proizvođača koji je bio najambiciozniji u prelasku na električne pogone, ali je u posljednje vrijeme također malo odlučio umanjiti svoje ambicije, jest Volvo, koji je planirao već do 2030. godine u potpunosti napustiti klasične pogone. Međutim, tržište to nije tako lako prihvatilo, pa je plan revidiran – Volvo sada kaže da će zadržati drugu generaciju plug-in hibrida u proizvodnji sve do 2040. godine. Ipak, pokušat će novim inicijativama olakšati kupcima prelazak na električnu mobilnost.

Započevši s domaćim tržištem, kompanija je pokrenula inicijativu kojom kupcima novih potpuno električnih automobila nudi godinu dana besplatne električne energije za punjenje kod kuće. Za provedbu ovog programa udružili su se sa švedskom nacionalnom energetskom tvrtkom Vattenfall, s ciljem da prijelaz na električna vozila učini privlačnijim i dostupnijim većem broju kupaca.

Prvo Švedska, kasnije možda i Europa

Ponuda besplatne struje odnosi se na privatne kupce, bez obzira na to kupuju li ili unajmljuju vozilo. Korisnici će pogodnost moći ostvariti putem ugovora o opskrbi električnom energijom s Vattenfallom te korištenjem značajke pametnog punjenja u aplikaciji Volvo Cars, kada ona postane dostupna. Besplatno punjenje za kvalificirane kupce započet će u veljači 2026.

Aplikacija će pratiti potrošnju energije automobila, a troškovi električne energije za punjenje bit će izračunati i automatski oduzeti od mjesečnog računa za struju. Pritom će biti korišteno tzv. "pametno punjenje", osmišljeno za aktivnu podršku energetskom sustavu prebacivanjem punjenja vozila u vremena nižih troškova i niže emisije CO 2 . Ponuda je ograničena na maksimalno 5.150 kWh godišnje, što odgovara otprilike 25.000 km vožnje temeljeno na WLTP ciklusu modela EX90.

Ono što bi moglo biti zanimljivo kupcima izvan Švedske jest najava da će podaci prikupljeni iz prve faze u Švedskoj poslužiti kao temelj za širu globalnu primjenu. Volvo planira razviti partnerstva s pružateljima održive energije i u ostalim zemljama Europe kako bi inicijativu prilagodio i proširio diljem kontinenta.