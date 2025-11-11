VW ID.3 nakon 170.000 km još uvijek ima preko 90 posto kapaciteta baterije

Njemački autoklub ADAC proveo je dugogodišnji test na VW-u ID.3, prešavši s njim preko 170.000 kilometara. Rezultati su pokazali da je kapacitet baterije nakon toliko kilometara i dalje bio preko 90 posto

Jedno od najvećih pitanja pri kupnji električnog automobila je dugovječnost baterije. Kako bi dobili odgovor iz stvarnog svijeta, najveći europski autoklub, njemački ADAC, proveo je iscrpan test na jednom od najpopularnijih električnih modela – Volkswagenu ID.3. Rezultati su, kako piše TechRadar, i više nego ohrabrujući.

Naime, ADAC je u svibnju 2021. godine preuzeo primjerak modela VW ID.3 Pro S Tour s baterijom od 77 kWh. Od tada su različiti vozači za njegovim upravljačem prešli više od 172.000 kilometara, dok je stanje baterije pedantno praćeno u bavarskom centru za testiranje i tehnologiju.

Volkswagen za svoje ID. modele jamči da će baterija zadržati najmanje 70 posto svog originalnog neto kapaciteta nakon osam godina ili 160.000 prijeđenih kilometara. Testirani primjerak je te brojke daleko nadmašio. Nakon gotovo tri godine i 172.000 kilometara, kapacitet baterije i dalje je iznosio 91 posto. To znači da je baterija i dalje u odličnom stanju te da, prema uvjetima jamstva, nema ni govora o njezinoj zamjeni. Preračunato u domet, ovaj ID.3 izgubio je svega 13-ak kilometara od tvornički deklariranih 541 km maksimalnog dosega.

Ono što rezultate čini još zanimljivijima su uvjeti testa. Iz ADAC-a navode kako je automobil često punjen do 100 posto i ostavljan da stoji danima prije sljedeće vožnje. Ovo je praksa koju većina proizvođača ne preporučuje (savjetuje se punjenje do 80 posto za svakodnevnu upotrebu), no cilj je bio oponašati stvarne navike prosječnog vlasnika. Uz to, čak 40 posto svih punjenja odrađeno je na brzim DC punionicama.

Jedina zamjerka koju je njemački autoklub zabilježio bio je stvarni domet na autocesti, koji se kretao oko 400 kilometara, što je osjetno manje od službenog WLTP dosega od 525 kilometara. Također su istaknuli da je Volkswagen tijekom testnog razdoblja poslao nekoliko OTA ažuriranja koja su ispravila brojne softverske greške i povećala maksimalnu snagu punjenja na 170 kW. Iz VW-a su potvrdili da su ažuriranja imala i pozitivan učinak na potrošnju i domet, pogotovo na kraćim relacijama i pri zimskim temperaturama.

Podaci iz ove opsežne analize potvrđuju ono što i druge nedavne studije pokazuju. Degradacija baterija električnih vozila često je precijenjena, što neopravdano odbija potencijalne kupce i ruši vrijednost rabljenih modela. Primjerice, nedavna analiza više od tisuću rabljenih električnih i plug-in hibridnih vozila u Švedskoj otkrila je da baterije u prosjeku zadržavaju preko 90 posto kapaciteta, čak i nakon velikog broja prijeđenih kilometara i čestog brzog punjenja.