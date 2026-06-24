Xiaomi YU7 GT postavio prvi rekord Nürburgringa za – autonomna vozila

Kineski električni SUV opremljen paketom Track Package uspješno je prešao zahtjevni krug od 20,8 kilometara u vremenu od 10:29,483 minuta, ostvarivši prvi službeni krug bez vozača u povijesti

Autonet.hr srijeda, 24. lipnja 2026. u 16:52
📷 nuerburgring.de
nuerburgring.de

Xiaomi YU7 GT, kineski premium SUV opremljen opcionalnim paketom Track Package, uspješno je bez vozača završio puni krug na legendarnoj stazi Nürburgring Nordschleife dugoj 20,8 kilometara. Vozilo je postiglo službeno mjereno vrijeme od tik ispod 10 i pol minuta (10:29,483). Ovaj rezultat upisan je u povijest budući da je to bilo prvi put da je potpuno autonomno vozilo, bez ljudskog prisustva u kabini, završilo službeno mjereni krug na ovoj svjetski poznatoj i zahtjevnoj njemačkoj stazi.

Autonomno kroz "zeleni pakao"

Tijekom vožnje, vozilo je samostalno upravljalo kroz sva 73 zavoja staze Nordschleife. Sustav autonomne vožnje uspješno se prilagođavao složenim i promjenjivim uvjetima na površini staze, dokazujući sposobnost procesiranja i donošenja odluka u realnom vremenu na jednoj od najizazovnijih trkaćih staza na svijetu. Snimka ovog povijesnog kruga iz same kabine vozila dostupna je na službenom YouTube kanalu staze Nürburgring, a nastala je 8. lipnja.

Strogi standardi

Službeno testiranje autonomnog modela YU7 GT provedeno je pod identičnim pravilima i standardima koji vrijede i za vozila kojima upravljaju ljudski vozači. Prema jedinstvenom načelu staze – jedna staza, jedan puni krug, jedno vrijeme – pokušaj ostvarivanja rekorda odrađen je s takozvanim letećim startom. Cijeli proces bio je popraćen kalibriranom mjernom tehnologijom, a točnost mjerenja vremena i regularnost procedure nadgledao je i potvrdio javni bilježnik.

Uz strogu kontrolu štoperice, vozilo je prošlo i detaljan tehnički pregled prije samog izlaska na stazu. Stručnjaci iz organizacije TÜV Rheinland proveli su detaljnu inspekciju vozila kako bi provjerili i dokumentirali usklađenost sa standardima serijskog modela.

Premda je ovdje riječ o pionirskom pokušaju i prvom rekordu u kategoriji autonomnih vozila, ostvareno vrijeme koje je Xiaomijev autopilot postavio nije pretjerano impresivno. Naime, kad je za upravljačem identičnog automobila, Xiaomi YU7 GT Track Package, sjedio profesionalni vozač, on je stazu Nordschleife prošao čak tri minute brže, sa zabilježenim vremenom 7:22.755. Prostora za napredak, dakle, još ima, a ovime je sigurno bačena rukavica ostalim proizvođačima brzih autonomnih automobila – pa možda u najavi imamo novu bitku za Nürburgring, ovog puta bez vozača.

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