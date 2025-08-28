Yangwang U9 Track Edition s 3.000 KS oborio brzinski rekord za električna vozila

S postignutih čak 472,41 km/h kineski je superautomobil dorađen za stazu postao i službeno najbržim električnim vozilom na svijetu, skinuvši s trona Rimac Neveru R i Aspark Owl

Autonet.hr četvrtak, 28. kolovoza 2025. u 21:46

BYD-ov premium brend Yangwang oborio je svjetski rekord brzine za električna vozila, brzinu od čak 472,41 km/h na testnoj stazi ATP Automotive Testing Papenburg u Njemačkoj postavio je svojim najnovijim superautomobilom Yangwang U9 Track Edition, koji je sada tako i službeno najbrže električno vozilo na svijetu. Rekord je postavljen 8. kolovoza 2025. godine.

Tehnologija iza rekorda

U9 Track Edition temelji se na istoj platformi e4 i arhitekturi DiSus-X kao i serijski U9 u Kini, a poseban je po tome što upotrebljava 1200-voltnu ultra visokonaponsku platformu, prvu takve vrste koja se proizvodi serijski, te sustav toplinskog upravljanja, optimiziran za ekstremne uvjete. U9 Track Edition zasnovan je na platformi e4 – prvoj pogonskoj tehnologiji s četiri elektromotora koji isporučuju do 30.000 o/min. U tom sklopu svaki motor daje 555 kW, što je ukupno više od 3.000 KS. Omjer snage i mase impresivnih je 1.217 KS po toni, što ovaj automobil lansira na sam tron automobilske industrije.

Za razliku od klasičnih superautomobila, U9 može se pohvaliti inovativnom arhitekturom koja kombinira platformu e4 i inteligentni sustav upravljanja karoserijom DiSus-X. Riječ je o tehničkom rješenju koje omogućuje potpunu kontrolu karoserije, pomiče granice sigurnosti i optimizira performanse na stazi.

Platforma e4 s četiri elektromotora i sustavom neovisne raspodjele okretnog momenta stalno prati cestu kako bi prilagodila isporuku okretnog momenta svakom kotaču, i to više od 100 puta u sekundi. Rezultat su stabilnost i sigurnost pri visokim brzinama, bez opasnosti od proklizavanja ili gubitka prianjanja.

Inteligentni sustav upravljanja karoserijom DiSus-X osigurava brzo i pojedinačno podešavanje visine ovjesa na svakom kotaču tijekom naglog ubrzanja, zavoja ili na neravnom terenu. Taj sustav ne samo da smanjuje bočni i uzdužni nagib, već i optimizira kontakt guma s cestom kako bi prianjanje bilo maksimalno. Nadalje, Yangwang U9 Track Edition zadržava aerodinamičan izgled aktualnog U9 te dolazi s poboljšanim opcijskim prednjim razdjelnikom od ugljičnih vlakana koji je već u serijskoj proizvodnji.

Posebne gume

Kako bi poboljšao performanse i izdržljivost guma u ekstremnim uvjetima vožnje, Yangwang se oslonio na podatke prikupljene tijekom opsežnih testiranja i otkrića u Njemačkoj 2024., udružio snage s Giti Tireom i u konačnici razvio poluglatku gumu za staze. Ta visokoučinkovita guma ima optimiziran sastav i posebno konstruiran gazni sloj, a inovativna obrada spoja gume i naplatka, u kombinaciji s mazivom visoke viskoznosti, pomaže smanjiti proklizavanje između gume i naplatka pri snažnom ubrzanju ili kočenju. Time se smanjuje gubitak okretnog momenta i trošenje guma te istovremeno poboljšava predvidivost i stabilnost tijekom dinamičnih manevara.

Ovim rekordom Rimac Nevera R sa svojih nedavno postignutih 431,45 km/h pada na treće mjesto, iza Yangwanga U9 Track Edition i Aspark Owla, koji je zabilježio najveću brzinu od 438,7 km/h.



