Znate što je Fiat Multipla – sada upoznajte Multiplinu

Fiat je u Rimu predstavio novu strategiju mikromobilnosti temeljenu na uspjehu modela Topolino, a osnaženu novim inačicama koncepta TRIS te viziji budućnosti kroz Multiplina Concept

Autonet.hr subota, 4. srpnja 2026. u 21:26
Multiplina - još uvijek samo kao koncept
Multiplina - još uvijek samo kao koncept

Torinska automobilska marka Fiat potvrdila je svoju posvećenost segmentu mikromobilnosti. Na predstavljanju novih koncepata u Rimu, izvršni direktor te marke i globalni direktor marketinga koncerna Stellantis, Olivier François, istaknuo kako je misija tvrtke oduvijek bila učiniti mobilnost jednostavnijom, pametnijom i pristupačnijom. Poručio je da je njihov ekosustav osmišljen s ciljem redefiniranja načina na koji se pojedinci, ali i poslovni korisnici, kreću u sve složenijim urbanim sredinama, ali i izvan gradova.

Fokus na struju i mikromobilnost

Nova strategija marke se snažno oslanja na uspjeh modela Topolino, potpuno električnog četverocikla koji od 2025. godine predvodi europsko tržište u svom segmentu. Prodajni rezultati za drugo tromjesečje 2026. godine pokazuju rast od 30% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Osim komercijalnog uspjeha, Topolino je potaknuo i energetsku tranziciju, podigavši udio električnih vozila u svom segmentu na iznad 60%, što danas predstavlja najviši udio električnih vozila među svim automobilskim segmentima u Europi.

Dvije nove varijante Topolina
Dvije nove varijante Topolina

Ponuda modela Topolino sada se dodatno širi novim dizajnerskim izvedbama, među kojima su Topolino Sport i kolekcionarsko izdanje Topolino Vilebrequin. Ove izmjene imaju za cilj naglasiti svestranost modela kao praktičnog prijevoznog sredstva, ali i kao dizajnerskog izričaja. Istodobno, Fiat je proširio svoju ponudu izvan osobnog prijevoza evolucijom modela TRIS, svojeg prvog trokotača koji je razvijen kao globalni projekt za održivi transport u posljednjoj fazi dostave.

TRIS
TRIS

Model TRIS djelomično ulazi i u sferu životnog stila kroz koncept Dolcevita, nadahnut elegancijom talijanske rivijere i namijenjen ugostiteljskom sektoru te slobodnom vremenu. U sklopu evolucije ovog modela ostvarena je i suradnja s najstarijom talijanskom pržionicom kave, Caffè Vergnano. Cilj ove suradnje jest razvoj novih rješenja za uličnu prodaju kave koja će europskim gradovima približiti prepoznatljivi talijanski duh – spoj mikro vozila i svježeg espressa.

Multiplina za budućnost

Središnje mjesto u dugoročnoj viziji talijanskog proizvođača zauzima novi koncept Multiplina, koji predstavlja reinterpretaciju legendarnog modela Fiat 600 Multipla iz 1956. godine (a ne, kako biste pomislili, kontroverzne Multiple predstavljene 1998.). Zamišljen kao poveznica između lakih četverocikala poput Topolina i standardnih automobila, ovaj koncept uvodi arhitekturu usmjerenu na čovjeka s ciljem maksimalnog iskorištenja unutarnjeg prostora, poručuju iz talijanske marke.

Međutim, osim jedne fotografije i tog šturog opisa, zasad nije poznato više detalja o tome kako će se Multiplina pozicionirati na tržištu te kada bismo je mogli vidjeti na cestama.

Fiat 600 Multipla
Fiat 600 Multipla

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