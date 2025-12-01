Zrače li električni automobili? Evo što kaže studija ADAC-a

Njemački autoklub ADAC proveo je detaljno testiranje elektromagnetskih polja u električnim vozilima koristeći napredne senzore i lutke, a rezultati su - umirujući

Nova studija donosi ohrabrujuće vijesti za sve one koji su se ikada zapitali pretvara li ih sjedenje na masivnom baterijskom paketu u ljudsku antenu. Električni automobili, ispostavilo se, nisu tihe komore za zračenje kako neki skeptici zamišljaju. Njemački autoklub (ADAC) nedavno je proveo dubinsku analizu elektromagnetskih polja u električnim vozilima, a zaključak je da su vozači i putnici izloženi tek zanemarivim razinama zračenja.

Prema podacima koje prenosi portal Carscoops, rezultati pokazuju da električna vozila (EV) nisu ništa opasnija od bilo kojeg drugog modernog automobila. Štoviše, u nekim slučajevima emitiraju manje elektromagnetske aktivnosti, poznate i kao "elektrosmog", od automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Metodologija testiranja

Studiju je naručio njemački Savezni ured za zaštitu od zračenja, a obuhvatila je testiranje 11 električnih automobila, uz nekoliko hibrida i jedan konvencionalni benzinski model radi usporedbe.

Inženjeri iz ADAC-a koristili su specijalizirane lutke opremljene senzorima. U svaku lutku postavili su deset sondi te su ih pomicali kroz najmanje dvije pozicije sjedenja dok su vozila bila u vožnji i tijekom procesa punjenja. Cilj je bio utvrditi koliko jaka postaju magnetska polja u realnim uvjetima te približavaju li se ona pragovima koje znanstvenici smatraju rizičnima za ljudsko zdravlje.

Tijekom testiranja na cesti, tim je zabilježio nekoliko kratkih skokova u jakosti magnetskog polja prilikom snažnog ubrzavanja, regenerativnog kočenja ili aktivacije određenih električnih komponenti. Međutim, ti su vrhunci sasvim očekivani za vozila koja se oslanjaju na visokonaponske sklopove i električne motore.

Što kažu brojke?

Prema nalazima ADAC-a, električna polja i gustoća struje koja bi se pod tim uvjetima stvorila u ljudskom tijelu ostali su znatno ispod preporučenih graničnih vrijednosti.

Zanimljivo je da su više vrijednosti izmjerene u prostoru za noge, a ne blizu glave. Drugim riječima, unutar kabine se ne događa ništa što bi moglo ugroziti vaše stanice, živčani sustav ili ometati rad srčanog stimulatora, odnosno pacemakera.

Jedno od iznenađujućih otkrića došlo je od značajke koju mnogi od nas koriste bez razmišljanja. Grijana sjedala proizvode neka od najjačih elektromagnetskih očitanja, a to vrijedi ne samo za električne automobile, već i za plug-in hibride, pa čak i za jedini benzinski model u studiji. Ipak, čak i tada su brojke bile daleko od opasnih. Najprimjetnije varijacije dogodile su se u prostoru za noge blizu električnih pogonskih jedinica i njihovih kablova, dok područje glave i trupa gotovo da nije registriralo nikakvo zračenje.

Utječe li punjenje na zračenje?

Proces punjenja također nije donio značajne razlike u sigurnosnom smislu. AC punjenje stvorilo je jača očitanja oko utičnice u trenutku kada je sesija započela, no te su razine i dalje bile sigurno unutar svih smjernica.

S druge strane, unatoč znatno većoj izlaznoj snazi, DC brzo punjenje proizvelo je slabija polja od sporijeg AC punjenja, dodatno potvrđujući sigurnost tehnologije brzog punjenja koju danas koristi većina modernih EV-a.