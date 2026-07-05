Europska tehnologija i njezino nefunkcioniranje: slučaj EES-a

Sustav ulaska i izlaska na teritorij EU-a (EES) najavljivan je kao jedan od najnaprednijih sustava granične kontrole na svijetu. Nakon punog pokretanja u travnju, pokazuje se debeli razmak između obećanog i onoga što se upravo događa na granicama

Autonet.hr nedjelja, 5. srpnja 2026. u 18:28
Ilustracija 📷 Autonet/AI
Ilustracija Autonet/AI

Problemi koji su se pojavili već početkom ljetne sezone: čekanja na granicama u trajanju i do pet sati, tehnički ispadi biometrijskih kioska te nedostatak osoblja i infrastrukture na više graničnih prijelaza. Nizozemska i Italija nisu ispunile ni zahtjev da svi granični prijelazi budu opremljeni s EES tehnologijom. Aplikacija za predregistraciju koju je razvio Frontex bila je, prema dostupnim podacima, upotrebljiva samo u Švedskoj. Zabilježeni su i višednevni ispadi cijelog sustava, uglavnom zbog problema na razini nacionalnih, a ne središnjih komponenti.

Ovakav slučaj nije ništa novo

Bruxelles smisli ambiciozan pravni i tehnički okvir, a države članice ga onda moraju provesti s kapacitetom koji tome nije dorastao. Slični primjeri uključuju:

GDPR i sustav pristanka na kolačiće: regulacija zbog zaštite podataka korisnika u praksi je uglavnom svedena na formalno klikanje bez stvarnog utjecaja na opseg prikupljanja podataka. ETIAS, online prijava prije puta, sustav koji je izravno povezan s EES-om, više je puta odgađan upravo zbog procjene da organizacijska spremnost ne prati zakonodavne rokove. Projekt poput eIDAS-a, EU regulative koja uspostavlja zajednički pravni okvir za elektroničku identifikaciju, elektronički potpis i druge usluge elektroničkog povjerenja, još nije u funkciji. Digitalni euro: regulativa je dovršena znatno prije nego što je infrastruktura za njezinu punu primjenu spremna.

Zajedničko u ovim slučajevima jest razlika između razine na kojoj se donose odluke i razine na kojoj se te odluke provode. Europske institucije pišu uredbe i direktive, a pojedinačni granični prijelazi, nacionalne agencije i lokalna infrastruktura nikad nisu potpuno spremni. Mogućnost da se odluke provedu sinkrono, a ne nedostatak tehničkog znanja, uzrok je mnogih europskih problema.

Pitanje zaštite podataka

S druge strane, kad bi sustav i funkcionirao, EES otvara i pitanja povezana sa zaštitom podataka. Sustav se oslanja na dijeljenu biometrijsku infrastrukturu (sBMS) koja povezuje EES, VIS (bazu podataka koja pohranjuje informacije i biometrijske podatke, otiske prstiju i fotografije, o svim zahtjevima za schengensku vizu), ETIAS (sustav prethodne online autorizacije za putnike koji ne trebaju vizu za kratki boravak u Schengenu) i Eurodac (bazu otisaka prstiju tražitelja azila i osoba uhvaćenih pri nezakonitom prelasku vanjske granice EU-a). Time otisci prstiju i facijalne snimke postaju dostupni i tijelima kaznenog progona, uz zadržavanje podataka do pet godina u slučaju nepravilnog boravka.

Njemačka zastupnica Clara Buenger opisala je sustav kao oblik masovnog nadzora koji briše granicu između migracijske politike i kaznenog progona, dok kritičari upozoravaju na nedostatak mehanizma kojim pojedinac može osporiti razmjernost zadržavanja podataka.

Industrija upozorava

Industrijska udruženja poput A4E, ACI Europe i IATA-e zajednički su upozorila Europsku komisiju da je sustav dosegnuo kritičnu točku te zatražila mogućnost privremene suspenzije tijekom razdoblja najvećeg prometa. Prema procjeni Svjetskog vijeća za putovanja i turizam, kašnjenja bi mogla ugroziti do 41 milijun dolazaka i 45,4 milijarde dolara turističke potrošnje.

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