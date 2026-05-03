Antonelli pokorio kaotični Miami i ispisao povijest trećom pobjedom u nizu

Mladi talijanski fenomen Kimi Antonelli nastavlja svoju dominaciju u sezoni 2026. Vozač Mercedesa ostvario je svoju treću uzastopnu pobjedu, slaveći na kaotičnoj Velikoj nagradi Miamija i time dodatno učvrstio svoje vodstvo u ukupnom poretku. Iako je u utrku krenuo s najbolje startne pozicije, put do pobjede bio je sve samo ne jednostavan. Iza njega su ciljem prošli Lando Norris i Oscar Piastri u McLarenima, potvrdivši sjajnu formu britanske momčadi.

Utrka na stazi oko Hard Rock stadiona ponudila je pregršt uzbuđenja od samoga početka. Već u prvom zavoju nastao je kaos kada su vodeći Antonelli i Max Verstappen iz Red Bulla blokirali kotače pri kočenju. Verstappen se u gužvi okrenuo za 360 stupnjeva i pao na začelje poretka, ali je čudesno izbjegao veća oštećenja i uspio nastaviti. Početnu zbrku najbolje je iskoristio Charles Leclerc, koji je preuzeo vodstvo.

Sigurnosni automobil i strateška bitka

Rana faza utrke donijela je još drame. Prvo je Isack Hadjar iz Red Bulla završio u zidu, a samo nekoliko trenutaka kasnije dogodio se težak sudar između Pierrea Gaslyja i Liama Lawsona. Gaslyjev Alpine se nakon kontakta prevrnuo, što je na stazu odmah izvelo sigurnosni automobil. Srećom, francuski vozač izašao je iz uništenog bolida neozlijeđen. Uz spomenutu trojicu, utrku je zbog tehničkih problema rano završio i Nico Hülkenberg, pa je Velika nagrada Miamija već u prvih nekoliko krugova ostala bez četiri vozača.

Period sigurnosnog automobila momčadi su iskoristile za prve odlaske u boks, a tu je ključnu ulogu odigrala strategija. Iako je u jednom trenutku vodstvo preuzeo pobjednik subotnje sprint utrke Lando Norris, Mercedesov tim je sjajnom taktikom i ranijim ulaskom u boks omogućio Antonelliju da prestigne rivala iz McLarena. Tijekom cijele utrke postojala je i prijetnja kiše koja je dodavala napetost, no jači pljusak je na kraju ipak zaobišao stazu.

U drugom dijelu utrke Antonelli je kontrolirao događanja s vodeće pozicije. Unatoč pritisku Landa Norrisa i kratkotrajnoj zabrinutosti zbog mogućeg problema s mjenjačem, 19-godišnji Talijan mirno je priveo utrku kraju. Ovom je pobjedom ispisao i povijest Formule 1, postavši prvi vozač koji je svoje prve tri pole pozicije uspio pretvoriti u pobjede. Drama se nastavila do samog kraja u borbi za postolje. Charles Leclerc se u pretposljednjem krugu izvrtio i udario u zid, što ga je stajalo borbe za treće mjesto. Njegovu nesreću iskoristili su George Russell u drugom Mercedesu i Max Verstappen, koji se uspio probiti do petog mjesta.

Ovom pobjedom Antonelli je povećao svoju prednost u poretku vozača na 20 bodova ispred momčadskog kolege Russella, dok Mercedes uvjerljivo vodi u poretku konstruktora. Sezona se nastavlja za tri tjedna Velikom nagradom Kanade u Montrealu.

Rezultati utrke za VN Miamija

Pozicija Vozač Tim 1. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 2. Lando Norris McLaren 3. Oscar Piastri McLaren 4. George Russell Mercedes 5. Max Verstappen Red Bull 6. Charles Leclerc Ferrari 7. Lewis Hamilton Ferrari 8. Franco Colapinto Alpine 9. Carlos Sainz Jr. Williams 10. Alex Albon Williams 11. Oliver Bearman Haas 12. Gabriel Bortoleto Audi 13. Esteban Ocon Haas 14. Arvid Lindblad Racing Bulls 15. Fernando Alonso Aston Martin 16. Sergio Pérez Cadillac 17. Lance Stroll Aston Martin 18. Valtteri Bottas Cadillac DNF Nico Hülkenberg Audi DNF Liam Lawson Racing Bulls DNF Pierre Gasly Alpine DNF Isack Hadjar Red Bull

Ukupni poredak vozača 2026.

Pozicija Vozač Bodovi 1. Andrea Kimi Antonelli 100 2. George Russell 80 3. Charles Leclerc 63 4. Lando Norris 51 5. Lewis Hamilton 49

Ukupni poredak konstruktora 2026.