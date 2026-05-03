Antonelli u Miamiju osvojio treći pole zaredom ove godine

Kimi Antonelli nastavlja s odličnim rezultatima u svojoj drugoj sezoni Formule 1. Mladi Talijan u Mercedesu osigurao je svoju treću uzastopnu pole poziciju brzim krugom na stazi Miami International Autodrome. S vremenom od 1:27.798s, bio je nedostižan za Maxa Verstappena u Red Bullu, koji će mu se pridružiti u prvom startnom redu, dok će treći krenuti Charles Leclerc u Ferrariju. Kvalifikacije su ponudile pregršt uzbuđenja i potvrdile da nas u nedjelju čeka neizvjesna utrka.

Nakon što je u sprint utrci slavio McLaren, u glavnim se kvalifikacijama očekivala gusta borba između Mercedesa, Red Bulla i Ferrarija. Već je prva runda (Q1) nagovijestila dramu. Dok je Antonelli postavio najbrže vrijeme, Oscar Piastri u McLarenu jedva se provukao u nastavak natjecanja, zauzevši šesnaesto mjesto. S druge strane, veliko razočaranje doživjeli su u Aston Martinu, čiji su vozači Fernando Alonso i Lance Stroll ispali već na početku. Kraj sesije obilježio je incident kada se zapalila kočnica na bolidu Gabriela Bortoleta, zbog čega je start druge runde bio odgođen.

U drugom dijelu kvalifikacija, Max Verstappen je uzvratio udarac i postavio najbrže vrijeme, pokazavši da osvježeni Red Bull ima brzinu za borbu za vrh. Antonelli i Leclerc bili su odmah iza njega. Pobjednik sprint utrke, Lando Norris, imao je problema s naletima vjetra i do samog kraja sesije opasno je visio, no na kraju je uspio osigurati prolaz u Q3 sa sedmim vremenom. Među onima koji nisu uspjeli ući u završnu borbu za pole position bili su Nico Hulkenberg u Audiju te frustrirani Alex Albon u Williamsu.

Završni obračun u Q3 donio je vrhunac napetosti. Antonelli je već u svom prvom brzom krugu postavio vrijeme od 1:27.798s, što se pokazalo najbržim krugom cijelog vikenda. U svom drugom pokušaju je pogriješio i blokirao kotače u prvom zavoju. Jedan po jedan, konkurenti su pokušavali nadmašiti njegovo vrijeme, ali bezuspješno. Najbliže mu je prišao Verstappen, koji je sjajnim posljednjim sektorom uspio osigurati drugo mjesto, sa zaostatkom od 0.166 sekundi. Charles Leclerc morao se zadovoljiti trećom pozicijom, ispred Landa Norrisa. George Russell u drugom Mercedesu startat će kao peti, a Lewis Hamilton u Ferrariju kao šesti.

Ovakav rasplet kvalifikacija obećava izuzetno zanimljivu utrku. Antonelli je još jednom pokazao svoju brzinu i talent, no Verstappen i Leclerc sigurno neće odustati bez borbe. Utrka za Veliku nagradu Miamija na rasporedu je u nedjelju u 22:00 sata po našem vremenu (ako ne bude odgode zbog najave olujnog nevremena).

