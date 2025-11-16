Audi ulazi u Formulu 1 s jasnim ciljem: biti prvak do 2030. godine

Njemački proizvođač predstavio je vizualni identitet bolida R26 Concept i potvrdio ambiciozne planove, preuzimanje momčadi Saubera te vozačku postavu za Svjetsko prvenstvo Formule 1 sljedeće godine

Autonet.hr nedjelja, 16. studenog 2025. u 06:00

Audi je u svom Brand Experience centru u Ingolstadtu ovoga tjedna službeno najavio sudjelovanje u Formuli 1, predstavivši dizajn svojeg bolida R26 Concept, 115 dana prije njegove prve utrke. Ovim potezom marka ulazi u najprestižniji segment motosporta, a izvršni direktor Gernot Döllner poručio je da je ovo "sljedeće poglavlje u obnovi tvrtke".

Predstavljeni bolid R26 Concept demonstrira viziju i shemu boja budućeg bolida, temeljenog na novoj filozofiji dizajna koja obuhvaća četiri načela: jasno, tehnički, inteligentno i emocionalno. Glavni kreativni direktor Massimo Frascella naglasio je da F1 projekt služi kao "pionir novog identiteta marke". Vizualni identitet uključuje minimalističke grafike, paletu boja koja sadrži titan, karbonsku crnu i novu Audi crvenu boju, uz stratešku upotrebu prepoznatljivih crvenih prstenova.

Velike ambicije uz poznata imena

Audi u Formulu 1 ulazi s jasnim ciljevima. "Ne dolazimo u Formulu 1 samo da bismo bili tamo. Želimo pobijediti", izjavio je Döllner, dodavši kako je realističan plan postati konkurentan za naslov svjetskog prvaka do 2030. godine. Za ulazak u natjecanje, Audi je ranije ove godine u potpunosti preuzeo Sauber Grupu u Švicarskoj, čime su stvoreni uvjeti i za ulazak katarskog državnog fonda kao investitora.

Na čelu Audi F1 projekta bit će iskusni menadžeri Mattia Binotto (prethodno u Ferrariju) i Jonathan Wheatley (prethodno u Red Bullu), koji će izravno odgovarati Döllneru. Vozačku postavu činit će kombinacija iskustva i mladosti: Nico Hülkenberg (Njemačka) i Gabriel Bortoleto (Brazil).

Premijera početkom 2026.

Ulazak u F1 opravdan je i s financijskog stajališta. Financijski direktor Jürgen Rittersberger istaknuo je da ograničenje troškova, koje se primjenjuje na sve momčadi, čini natjecanje "financijski održivijim nego ikad prije". S globalnim dosegom od oko 1,6 milijardi televizijskih gledatelja u 2024. i brzim rastom mlađe publike, F1 nudi priliku za privlačenje novih kupaca. Momčad je već osigurala partnerstva s globalnim korporacijama Adidas i BP, te budućim naslovnim partnerom Revolutom.

Dalekosežne promjene tehničkih propisa od 2026. godine, s fokusom na hibridne pogonske sklopove i održiva e-goriva, predstavljaju idealnu priliku za ulazak. Audijeva pogonska jedinica razvija se u Neuburgu u Njemačkoj od 2022. godine, dok se vozni postroj (šasija) razvija u tvornici u Hinwilu (Švicarska). Službeno predstavljanje momčadi zakazano je za siječanj 2026., a debi na stazi očekuje se na Velikoj nagradi Australije u Melbourneu od 6. do 8. ožujka 2026.



